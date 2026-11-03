क्रिप्टो ठगी: रोजाना 1% रिटर्न का लालच देकर 112 करोड़ रुपये जुटाए, हैशपे ने निवेशकों को ऐसे बनाया शिकार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के चेन्नई जोनल ऑफिस-II ने पैन इंडिया क्रिप्टो करेंसी (हैशपे)' मामले में, 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002' के प्रावधानों के तहत पुदुचेरी की विशेष अदालत में एक अभियोजन शिकायत दायर की है। साथ ही, गत सप्ताह लगभग 14.16 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त (अटैच) कर लिया है। जब्त की गई संपत्तियों में तमिलनाडु, हरियाणा और नई दिल्ली में स्थित अचल संपत्तियां, एक बीएमडब्लू कार और बैंक खातों में जमा राशि शामिल हैं।

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