मुंबई के लालबाग में गणपति दर्शन की भीड़ से हादसा: पंडाल के बाहर करंट से बच्ची समेत दो की मौत, चार घायल

मुंबई के लालबाग इलाके के कालाचौकी में गणेश पंडाल के पास रविवार तड़के करंट लगने से आठ साल की बच्ची और एक महिला की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हो गए। हादसा रात करीब 2.20 बजे दत्ताराम लाड मार्ग पर कालाचौकी विभाग सार्वजनिक उत्सव मंडल के ‘महागणपति’ पंडाल के प्रवेश द्वार के पास हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों के मुताबिक, हादसे से पहले इलाके में भारी भीड़ और धक्का-मुक्की हो रही थी। बताया गया कि पंडाल के गेट के पास फुटपाथ पर बनाए गए अस्थायी पानी और कोल्ड ड्रिंक स्टॉल में शॉर्ट सर्किट के बाद करंट फैल गया। अधिकारियों के मुताबिक, स्टॉल में बिजली का करंट मौजूद था।

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