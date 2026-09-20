दिशा सालियन केस: ‘मातोश्री’ पहुंचे सतीश तो भड़के संजय राउत: 500 करोड़ के नोटिस पर बोले- ये सिर्फ पब्लिसिटी है

शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने रविवार को कहा कि सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियन की मौत बेहद दुर्भाग्यपूर्ण थी। हालांकि, उनके पिता सतीश सालियन का आदित्य ठाकरे को 500 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस देने के लिए ‘मातोश्री’ पहुंचना महज प्रचार पाने की कोशिश थी। राउत ने कहा कि शिवसेना (यूबीटी) दिशा सालियन की मौत से दुखी है, लेकिन जिस तरह उनके पिता ‘मातोश्री’ पहुंचे और वहां हंगामा किया, उससे उनका दर्द जाहिर नहीं होता। दरअसल, सतीश सालियन शनिवार को शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे के मुंबई स्थित आवास ‘मातोश्री’ पहुंचे थे। वह अपने साथ आदित्य ठाकरे के खिलाफ 500 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस लेकर आए थे और उसे उन्हें सौंपना चाहते थे।

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