केरलम: सीएम सतीशन ने हादसा देख रोका काफिला, युवक की मदद के लिए खुद पहुंचे; कहां जा रहे थे मुख्यमंत्री?

हादसे के बाद मुख्यमंत्री कहां पहुंचे?

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मुख्यमंत्री ने पत्रकार जिजो जॉन पुथेझाथ को क्यों याद किया?

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खेल मंत्री ने खिलाड़ियों के लिए क्या एलान किया?

एशियाई खेलों में जाने वाले मलयाली खिलाड़ियों के लिए क्या तैयारी?

युवक की मदद करने के बाद मुख्यमंत्री सतीशन गोथुरुथु पहुंचे। यहां उन्होंने पवित्र क्रॉस के पर्व के अवसर पर गोथुरुथु स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स क्लब की ओर से आयोजित 89वीं गोथुरुथु नौका दौड़ का उद्घाटन किया। यह आयोजन इलाके में लंबे समय से आयोजित होने वाली प्रमुख नौका दौड़ में शामिल है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने दिवंगत पत्रकार और अपने मित्र जिजो जॉन पुथेझाथ को भी याद किया और उनके साथ अपने पुराने संबंधों का उल्लेख किया।सतीशन ने कहा कि जिजो जॉन पुथेझाथ करीब 25 वर्षों तक गोथुरुथु नौका दौड़ के दौरान मौजूद रहने वाले प्रमुख लोगों में शामिल थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि जब भी वह नौका दौड़ देखने आते थे, जिजो वहां मौजूद रहते थे। उन्होंने कहा कि एक नौका दौड़ खत्म होते ही जिजो अगली दौड़ का इंतजार करने लगते थे और इस आयोजन के बारे में लोगों से उत्साह के साथ बात करते थे। मुख्यमंत्री ने अपने मित्र की याद को कार्यक्रम से जोड़ा।कार्यक्रम के दौरान खेल विभाग के मंत्री ओ.जे. जनीश ने महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली पहली मलयाली महिला निशानेबाज विदर्शा के. विनोद को बधाई दी। मंत्री ने कहा कि एशियाई खेलों के पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों के प्रतियोगिता के लिए रवाना होने से पहले ही पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। स्वर्ण पदक के लिए 50 लाख रुपये, रजत के लिए 30 लाख रुपये और कांस्य पदक के लिए 20 लाख रुपये की राशि घोषित की गई है। खिलाड़ियों के कोचों को भी विशेष पुरस्कार दिए जाएंगे।खेल विभाग ने एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले 29 मलयाली खिलाड़ियों की यात्रा के खर्च के लिए प्रत्येक को एक लाख रुपये की अग्रिम राशि देने के कदम उठाए हैं। मंत्री जनीश ने गोथुरुथु नौका दौड़ को क्षेत्र में धार्मिक सद्भाव का बड़ा उदाहरण भी बताया। कार्यक्रम में सांसद हिबी ईडन, परवूर ब्लॉक पंचायत अध्यक्ष पी.आर. सैजन समेत अन्य लोग मौजूद रहे। इस तरह मुख्यमंत्री का हादसे के शिकार युवक की मदद के लिए रुकना और इसके बाद नौका दौड़ के कार्यक्रम में शामिल होना रविवार की प्रमुख घटनाओं में रहा।