यूएन की बैठक में शामिल होने न्यूयॉर्क जाएंगे विदेश मंत्री: 26 सितंबर को होगा संबोधन, रखेंगे भारत का पक्ष

अगले सप्ताह न्यूयॉर्क में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के हाई लेवल वीक में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने रविवार को इसकी आधिकारिक जानकारी दी। मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी बयान के मुताबिक, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर न्यूयॉर्क में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के हाई लेवल वीक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।

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