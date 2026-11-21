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एक्स पर एक पोस्ट में, खेड़ा ने राज्य सरकार की आलोचना की और सवाल उठाया कि यह प्रक्रिया इस तरह से क्यों अपनाई जा रही है जिससे सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि छह-लेन पुल का नाम 'नीतीश सेतु' रखकर, भाजपा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को मुख्यधारा की राजनीति से बाहर करने की कोशिश कर रही है।उन्होंने पूछा, 'जिस पुल का नाम सिखों के दसवें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पर रखने का फैसला किया गया था, अब उसका नाम नीतीश कुमार जी के नाम पर रखने का निर्णय लिया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है जिससे सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचे? जो काम उनके निधन के बाद होना चाहिए, उसे उनके जीते-जी किया जा रहा है। इससे यह सवाल भी उठता है कि आखिर इतनी जल्दबाजी में नीतीश कुमार जी को मुख्यधारा की राजनीति से बाहर क्यों धकेला जा रहा है?'वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने बिहार के सड़क निर्माण विभाग की ओर से पहले जारी किया गया एक आधिकारिक दस्तावेज भी साझा किया, जिसमें राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा पेश किए गए एक गैर-आधिकारिक प्रस्ताव का उल्लेख है।इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'नीतीश सेतु' को राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। गंगा नदी पर बना यह 'एक्स्ट्राडोज्ड केबल-स्टेयड' पुल लगभग 4,280 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुआ है। 19.7 किलोमीटर लंबी यह परियोजना पटना जिले में NH-22 पर स्थित 'कच्ची दरगाह' को वैशाली जिले में NH-322 पर स्थित 'बिदुपुर' से जोड़ती है। इसमें 9.7 किलोमीटर लंबा मुख्य पुल और 10 किलोमीटर लंबी एप्रोच सड़कें शामिल हैं।यह पुल गंगा नदी को पार करने के लिए एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त मार्ग प्रदान करेगा, जिससे मौजूदा 'महात्मा गांधी सेतु' और 'जेपी सेतु' पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और उत्तर व दक्षिण बिहार के बीच यात्रा का समय भी घटेगा। इससे विशेष रूप से राघोपुर दियारा के निवासियों को लाभ होगा, क्योंकि उन्हें पटना तक और स्वास्थ्य सेवा व शिक्षा जैसी आवश्यक सुविधाओं तक बेहतर पहुंच मिल सकेगी। यह परियोजना कृषि उत्पादों और औद्योगिक सामानों की आवाजाही को आसान बनाएगी, बाजारों तक पहुंच बेहतर करेगी और पूरे क्षेत्र में व्यापार-वाणिज्य को बढ़ावा देगी, जिससे बिहार के आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा।