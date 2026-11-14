'सरकार के पास जवाब नहीं हैं': शीतकालीन सत्र की तारीख की घोषणा न होने पर गौरव गोगोई ने उठाए सवाल; क्या बोले?

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कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि सरकार ने अभी तक इसकी घोषणा क्यों नहीं की है। गोगई ने दावा किया कि देश की जनता के सामने कई गंभीर मुद्दे हैं, जिस वजह भाजपा शीतकालीन सत्र नहीं कराना चाहती है।