दिलजीत के कॉन्सर्ट पर आतंकी खतरे का साया?: पंजाबी साहित्य अकादमी ने सीएम फडणवीस को लिखा पत्र, मांगी सुरक्षा
आईएएनएस, मुंबई Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Sat, 14 Nov 2026 03:21 PM IST
सार
महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमी के कार्यकारी अध्यक्ष बल मलकीत सिंह ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर दिलजीत दोसांझ के 27 नवंबर को होने वाले कॉन्सर्ट की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। आइए जानते हैं उन्होंने और क्या मांग की?
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विस्तार
महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमी के कार्यकारी अध्यक्ष, बल मलकीत सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक पत्र लिखा। इसमें गायक दिलजीत दोसांझ के 27 नवंबर को महालक्ष्मी रेसकोर्स में होने वाले कॉन्सर्ट के लिए सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।
सरकार से क्या मांग की?
यह मांग बीएमसी की मेयर रितु तावड़े को कथित तौर पर मिले बम की धमकी वाले ईमेल के बाद की गई है। उन्होंने साइबर सेल से तुरंत जांच कराने, अतिरिक्त पुलिस बल और क्यूआरटी (क्विक रिस्पॉन्स टीम) तैनात करने, तथा एंटी-सबोटेज, बम डिटेक्शन और के9 यूनिट्स (डॉग स्क्वॉड) द्वारा लगातार निगरानी रखने का आग्रह किया है।
27 नवंबर के शो में हजारों प्रशंसकों के आने की उम्मीद है, इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से अतिरिक्त सावधानी बरतने का आग्रह किया है, ताकि कॉन्सर्ट में आने वालों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो।
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प्रशासन और मुंबई पुलिस की ओर से पहले से ही की जा रही सुरक्षा व्यवस्था को स्वीकार करते हुए, सिंह ने कार्यक्रम स्थल पर हजारों लोगों की मौजूदगी को देखते हुए और अधिक सुरक्षा उपाय करने की मांग की है।
कितने सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने की मांग?
उनके पत्र के अनुसार, कॉन्सर्ट के लिए 1,500 से अधिक निजी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जा रहा है। इसके अलावा, पांचों गेटों पर प्रवेश के समय जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है और कार्यक्रम स्थल पर सघन तलाशी अभियान भी चलाया जाएगा।
साइबर जांच को लेकर क्या कहा?
सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के अलावा, सिंह ने बम की धमकी वाले ईमेल के आईपी एड्रेस और उनके स्रोत का पता लगाने के लिए तुरंत साइबर जांच कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने विशेष रूप से साइबर सेल से कहा है कि वे धमकियां भेजने के लिए इस्तेमाल किए गए ईमेल अकाउंट्स की जांच करें और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करें।
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सरकार से क्या मांग की?
यह मांग बीएमसी की मेयर रितु तावड़े को कथित तौर पर मिले बम की धमकी वाले ईमेल के बाद की गई है। उन्होंने साइबर सेल से तुरंत जांच कराने, अतिरिक्त पुलिस बल और क्यूआरटी (क्विक रिस्पॉन्स टीम) तैनात करने, तथा एंटी-सबोटेज, बम डिटेक्शन और के9 यूनिट्स (डॉग स्क्वॉड) द्वारा लगातार निगरानी रखने का आग्रह किया है।
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27 नवंबर के शो में हजारों प्रशंसकों के आने की उम्मीद है, इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से अतिरिक्त सावधानी बरतने का आग्रह किया है, ताकि कॉन्सर्ट में आने वालों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो।
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प्रशासन और मुंबई पुलिस की ओर से पहले से ही की जा रही सुरक्षा व्यवस्था को स्वीकार करते हुए, सिंह ने कार्यक्रम स्थल पर हजारों लोगों की मौजूदगी को देखते हुए और अधिक सुरक्षा उपाय करने की मांग की है।
कितने सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने की मांग?
उनके पत्र के अनुसार, कॉन्सर्ट के लिए 1,500 से अधिक निजी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जा रहा है। इसके अलावा, पांचों गेटों पर प्रवेश के समय जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है और कार्यक्रम स्थल पर सघन तलाशी अभियान भी चलाया जाएगा।
साइबर जांच को लेकर क्या कहा?
सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के अलावा, सिंह ने बम की धमकी वाले ईमेल के आईपी एड्रेस और उनके स्रोत का पता लगाने के लिए तुरंत साइबर जांच कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने विशेष रूप से साइबर सेल से कहा है कि वे धमकियां भेजने के लिए इस्तेमाल किए गए ईमेल अकाउंट्स की जांच करें और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करें।