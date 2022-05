{"_id":"627c00ad2a34f43ac74411f1","slug":"congress-leader-v-narayanasamy-raise-voice-against-imposing-hindi-on-jipmer","type":"story","status":"publish","title_hn":"JIPMER: कांग्रेस नेता वी नारायणसामी ने जिपमर में ‘हिंदी थोपे जाने’ के खिलाफ उठाई आवाज, कई विपक्षी दलों ने किया प्रदर्शन","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

पीटीआई, पुडुचेरी। Published by: देव कश्यप Updated Thu, 12 May 2022 12:00 AM IST