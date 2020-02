कुणाल कामरा ने इंडिगो को भेजा कानूनी नोटिस, 25 लाख रुपये हर्जाने की मांग की

मुंबई-लखनऊ उड़ान में पत्रकार अर्णब गोस्वामी को कथित तौर पर परेशान करने के लिए इंडिगो द्वारा हास्य कलाकार कुणाल कामरा पर छह महीने के लिए रोक लगाए जाने के कुछ दिनों बाद कामरा ने इंडिगो एयरलाइंस को कानूनी नोटिस भेजा है। कामरा ने एयरलाइन को नोटिस भेजकर उन पर लगे छह महीने के यात्रा प्रतिबंध को हटाने, बिना शर्त माफी मांगने और 25 लाख रुपये के हर्जाने की मांग की है।

Comedian Kunal Kamra has sent a legal notice to IndiGo Airlines, against IndiGo suspending him from flying with it for 6 months; Kamra has demanded Rs 25 lakhs as compensation and has asked IndiGo to revoke suspension with immediate effect&tender unconditional apology pic.twitter.com/bctCIT3Ziv