पेट्रोल में 31% इथेनॉल मिलाने का दावा खारिज: 27 राज्यों के 893 सैंपलों की हुई जांच, E-20 की मानकों पर खरा उतरा

पेट्रोल में 31 फीसदी इथेनॉल मिलाने के दावे को तेल कंपनियों के बाद अब केंद्र सरकार ने भी सिरे से खारिज कर दिया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि देशभर में बिक रहा E-20 पेट्रोल तय गुणवत्ता मानकों पर पूरी तरह खरा उतरा है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लिए गए सभी 893 सैंपल मानकों के अनुरूप पाए गए हैं। इससे पहले शुक्रवार को सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने कर्नाटक सरकार के अधिक इथेनॉल मिश्रण के दावों को सिरे से खारिज किया था।

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