सीजेपी का दिल्ली पुलिस को अल्टीमेटम: 24 घंटे में जंतर-मंतर की तारीख दो, वरना हम खुद करेंगे प्रदर्शन का एलान

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने जंतर-मंतर पर नए सिरे से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी के सह-संयोजक आशुतोष रांका और मुख्य प्रवक्ता सौरव दास सोमवार को दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस से प्रदर्शन के लिए तारीख तय करने की मांग की। दोनों नेताओं का कहना है कि पुलिस को 24 घंटे के भीतर प्रदर्शन की तारीख और समय बता देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, तो पार्टी खुद प्रदर्शन का अगला एलान करेगी। नेताओं ने साफ किया कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं और इसके लिए पुलिस से तय तारीख मांग रहे हैं।

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