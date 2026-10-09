'बीपी चेक कराते रहिए': दिल्ली में ट्रेन-मेट्रो बंद करने पर दीपके का पीएम पर तंज; संजय निरुपम ने किया पलटवार

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Get well soon paw-paw https://t.co/48w6eyzKXH — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 9, 2026

शटअप ! यह FoE नहीं है, बदतमीज़ी है। तीनों को क़ानून के बर्फ़ की सिल्ली पर लिटाकर मुक़दमों के डंडे से पीटना चाहिए। फिर इनकी जेनजीगिरी निकलेगी। https://t.co/v3bG0WrZYJ — Sanjay Nirupam (@sanjaynirupam) October 9, 2026

सामने आए वीडियो में अभिजीत दीपके की सौरभ दास और आशुतोष रांका के साथ बातचीत दिखाई दे रही है। इसमें वह विरोध प्रदर्शन से पहले परिवहन सेवाओं को बंद किए जाने के दावों को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वीडियो में अभिजीत दीपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि सरकार जिस तरह का माहौल बना रही है, वह काफी अच्छा है। इसके बाद वह बार-बार स्वास्थ्य का हाल पूछने और रक्तचाप की जांच कराने जैसी टिप्पणियों के जरिए अपना तंज जारी रखते हैं।वीडियो में अभिजीत दीपके रेलवे सेवाएं बंद किए जाने को लेकर सवाल उठाते हैं। वह कहते हैं कि विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों की आवाजाही रोकने के लिए रेलवे और मेट्रो सेवाएं बंद करने का क्या मतलब है। इसी क्रम में वह दिल्ली में मेट्रो सेवाएं बंद किए जाने और दिल्ली बंद के एलान का भी जिक्र करते हैं।आशुतोष रांका वीडियो में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आपातकाल का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि उस दौरान भी रेलवे बंद नहीं की गई थी। इस टिप्पणी के जरिए वह मौजूदा हालात की तुलना आपातकाल के दौर से करते हुए सरकार पर निशाना साधते हैं। वह विरोध प्रदर्शन में लोगों के शामिल होने को लेकर भी टिप्पणी करते हैं। वीडियो में उनकी बातों का लहजा व्यंग्यात्मक है और वह सरकार के कदमों को लेकर लगातार सवाल उठाते हैं।वीडियो के अंत में अभिजीत दीपके कहते हैं कि वह अगले दिन फिर आएंगे। उनकी यह टिप्पणी प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के संदर्भ में आती है। वीडियो में वह सरकार के रवैये और प्रदर्शनकारियों की आवाजाही को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं।अभिजीत दीपके के इस बयान पर पूर्व राज्यसभा सांसद संजय निरुपम ने कड़ी आपत्ति जताई है। दीपके के वीडियो को रीपोस्ट करते हुए निरुपम ने सोशल मीडिया पर लिखा- 'शटअप! यह अभिव्यक्ति की आजादी (FoE) नहीं, बल्कि बदतमीजी है। तीनों को कानून की बर्फ की सिली पर लिटाकर मुकदमों के डंडे से पीटना चाहिए, तब इनकी जेन-जी-गिरी निकलेगी।'