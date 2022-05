{"_id":"62856d6203712064c33e14d5","slug":"child-kidnapped-for-ransom-of-rs-four-crore-police-rescued-him-after-hours","type":"story","status":"publish","title_hn":"Maharashtra News: चार करोड़ रुपये की फिरौती के लिए बच्चे का अपहरण, घंटों बाद पुलिस ने उसे छुड़ाया","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

पीटीआई, पीटीआई Published by: Jeet Kumar Updated Thu, 19 May 2022 03:34 AM IST