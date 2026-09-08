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Indian Railway: टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव, रोज बिक रहे 19 लाख टिकट; 53% लोग इन एप से कर रहे बुकिंग

Tue, 08 Sep 2026 10:19 PM IST
राहुल कुमार डिजिटल ब्यूरो अमर उजाला, नई दिल्ली
डिजिटल ब्यूरो अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: राहुल कुमार Updated Tue, 08 Sep 2026 10:19 PM IST
सार

आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग से भी आगे बढ़ने की तैयारी में है। कंपनी होटल, पर्यटन, बीमा, खाना, कैब और स्थानीय परिवहन जैसी सेवाओं को भी एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहती है।

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Indian Railways: Major change in ticket booking; 1.9 million tickets sold daily
आईआरसीटीसी - फोटो : Adobe Stock

विस्तार
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देश में रोज 18 से 19 लाख रेलवे टिकट बुक होते हैं। इनमें करीब 15 लाख टिकट ऑनलाइन बुक किए जाते हैं। ऑनलाइन टिकट बुकिंग में 28 फीसदी हिस्सा आईआरसीटीसी से जुड़े थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म का है। इनमें पेटीएम, मेकमाईट्रिप, इक्सिगो और कन्फर्म टिकट शामिल हैं।

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आईआरसीटीसी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक राहुल हिमालियन के मुताबिक, 89 फीसदी रेलवे टिकट अब ऑनलाइन बुक होते हैं। इनमें 53 फीसदी टिकट आईआरसीटीसी के रेल कनेक्ट एप से और 17 फीसदी वेबसाइट से बुक होते हैं। जबकि 2 फीसदी बुकिंग सरकारी माध्यमों से होती है। बाकी 28 फीसदी टिकट बिजनेस एसोसिएट्स के जरिए बुक होते हैं।
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वहीं,अब आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग से भी आगे बढ़ने की तैयारी में है। कंपनी होटल, पर्यटन, बीमा, खाना, कैब और स्थानीय परिवहन जैसी सेवाओं को भी एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहती है। इसका लक्ष्य पूरी यात्रा के लिए एक भरोसेमंद डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करना है।
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सरकार के 2025 के दूरसंचार व्यापक मॉड्यूलर सर्वे के मुताबिक, देश के 85 फीसदी घरों में कम से कम एक स्मार्टफोन है। ऐसे में मोबाइल ऐप से सेवाओं का इस्तेमाल आसान हो गया है। इसका असर रेलवे टिकट बुकिंग पर भी दिख रहा है। रोज करीब 19 लाख टिकट बुक होते हैं। इनमें 53 फीसदी टिकट आईआरसीटीसी के रेल कनेक्ट ऐप से 17 फीसदी वेबसाइट से और 28 फीसदी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से बुक होते हैं।

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