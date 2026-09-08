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कर्नाटक: तेंदुए को बचाने पहुंची वन विभाग की टीम पर हमला, घायल जानवर ने अधिकारी को जमीन पर पटका; वीडियो वायरल

Tue, 08 Sep 2026 09:47 PM IST
शिवम गर्ग पीटीआई, दावणगेरे (कर्नाटक)
पीटीआई, दावणगेरे (कर्नाटक) Published by: शिवम गर्ग Updated Tue, 08 Sep 2026 09:47 PM IST
सार

हाईवे पर कार की चपेट में आए घायल तेंदुए को बचाने पहुंची टीम पर उसी ने हमला कर दिया। दावणगेरे में रेस्क्यू के दौरान तेंदुआ वन विभाग के वॉचर पर कूद पड़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया। अधिकारी की हालत कैसी है? तेंदुए को कैसे पकड़ा गया? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते हैं...

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Injured Leopard Attacks Forest Department Official During Rescue Operation in Karnataka
कर्नाटक में तेंदुए का रेस्क्यू पड़ा भारी - फोटो : Amar Ujala Graphics

विस्तार
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कर्नाटक के दावणगेरे जिले में घायल तेंदुए को बचाने पहुंची वन विभाग की टीम के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अचानक खतरनाक हो गया। हाईवे पर कार की चपेट में आने के बाद घायल पड़े तेंदुए को काबू करने की कोशिश के दौरान उसने एक वन विभाग के अधिकारी पर हमला कर दिया। घटना का वीडियो रिकॉर्ड हो गया, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से साझा किया गया।

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हाईवे पर घायल मिला था तेंदुआ

अधिकारियों के मुताबिक, तेंदुआ एक वाहन की चपेट में आने के बाद हाईवे पर घायल अवस्था में पड़ा मिला था। इसकी सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम उसे बचाने के लिए मौके पर पहुंची।

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इस दौरान पशु चिकित्सक तेंदुए को शांत करने और बेहोश करने के लिए दवा देने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआत में तेंदुआ शांत रहा, लेकिन मौके पर जमा भीड़ के शोर और लोगों के फोटो-वीडियो बनाने से उसके आक्रामक होने की आशंका जताई गई।

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दवा का असर होने से पहले अचानक झपटा

एक वरिष्ठ वन अधिकारी ने बताया कि बेहोशी की दवा का पूरा असर होने से पहले ही तेंदुआ अचानक एक अधिकारी की ओर झपटा। वीडियो में देखा जा सकता है कि तेंदुआ अधिकारी पर छलांग लगाता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद वहां मौजूद अन्य कर्मचारियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया। उन्होंने डंडे की मदद से तेंदुए का ध्यान भटकाया, जिससे अधिकारी को उठकर सुरक्षित होने का मौका मिल गया।

अधिकारी के हाथ और पैर में आई खरोंच

हमले में वन विभाग के वॉचर के बाएं हाथ और पैर पर खरोंच आई है। अधिकारी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे निगरानी में रखा गया है। वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, उसकी हालत स्थिर है और उसे एक दिन के लिए अस्पताल में निगरानी में रखा गया है। उम्मीद है कि उसे बुधवार को अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी।

आखिरकार तेंदुए को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया

हमले के बाद तेंदुआ वन विभाग के कर्मचारियों से दूर चला गया और हाईवे के किनारे घास वाले इलाके की ओर भाग गया। बाद में वन विभाग की टीम ने घायल तेंदुए को सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया और अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल तेंदुए का रेस्क्यू सेंटर में इलाज चल रहा है। कार की चपेट में आने से उसे चोटें लगी थीं। अधिकारियों के अनुसार, तेंदुए की हालत भी स्थिर बताई जा रही है।

 

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