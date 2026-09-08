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विदेश मंत्रालय: रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म कराने की कोशिश में भारत, दोनों देशों के संपर्क में दिल्ली

Tue, 08 Sep 2026 10:19 PM IST
राहुल कुमार आईएएनएस, नई दिल्ली
आईएएनएस, नई दिल्ली Published by: राहुल कुमार Updated Tue, 08 Sep 2026 10:19 PM IST
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India trying to end Russia-Ukraine war; in touch with both countries: Ministry of External Affairs
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल - फोटो : एएनआई

विदेश मंत्रालय ने रूस-यूक्रेन संघर्ष पर भारत के पुराने रुख को दोहराया है। मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि भारत का मानना है कि युद्ध का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकलेगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नई दिल्ली इस युद्ध को खत्म करने के लिए मॉस्को और कीव दोनों के संपर्क में है और ऐसे सुझावों पर विचार कर रही है, जिससे संघर्ष को रोका जा सके। 

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नई दिल्ली में द्वि-साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर की हाल की पोलैंड और यूक्रेन यात्रा का जिक्र किया, जहां उन्होंने कहा था कि यह युद्ध का युग नहीं है और संघर्ष को समाप्त करने के लिए किसी भी तरह से मदद करने के लिए भारत की तत्परता व्यक्त की थी।
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भारत रूस और यूक्रेन के बीच शांति में मध्यस्थता कर रहा?
एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत रूस और यूक्रेन के बीच शांति में मध्यस्थता कर रहा है। इसे लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "विदेश मंत्री ने हाल ही में यूक्रेन और पोलैंड का दौरा किया था। इन दोनों देशों में, अपनी बातचीत के दौरान, उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार यह बनाए रखा है कि यह युद्ध का युग नहीं है और समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकलेगा। 
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रणधीर जायसवाल ने कहा, "उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की इस टिप्पणी को भी रेखांकित किया कि अंतहीन युद्ध को अब युद्ध के अंत का रास्ता देना चाहिए। विदेश मंत्री ने रेखांकित किया कि यह संबंधित पक्षों पर निर्भर है कि वे कोई रास्ता निकालें, यदि भारत युद्ध को समाप्त करने के लिए किसी भी तरह से मदद कर सकता है, तो वह इसके लिए तैयार है। भारत यूक्रेन और रूस दोनों पक्षों के संपर्क में है और यह देखने की कोशिश कर रहा है कि क्या कोई ऐसे विचार और सुझाव हैं जो संघर्ष को समाप्त करने में योगदान दे सकते हैं।"

रूस-यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत से ही भारत ने युद्ध को सुलझाने के लिए संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की है। 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी बैठक के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, "आज का युग युद्ध का युग नहीं है।"

भारत यूक्रेन और रूस दोनों के साथ लगातार संपर्क में
पोलैंड की अपनी हालिया यात्रा के दौरान, विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि भारत यूक्रेन और रूस दोनों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है, और ऐसे विचारों और सुझावों पर काम कर रहा है जो दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष को कम करने और इसे समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त करने में मदद कर सकते हैं।

4 सितंबर को वारसॉ में पोलिश विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, विदेश मंत्री जयशंकर ने मॉस्को और कीव के बीच तनाव कम करने में भारत की भूमिका पर पूछे गए सवालों का भी जवाब दिया।

विदेश मंत्री जयशंकर ने यूक्रेन में हाल ही में कहा था कि भारत दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रहे झगड़े को खत्म करने के लिए किसी भी तरह से मदद करने को तैयार है। विदेश मंत्री ने कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ अपनी मीटिंग के दौरान मदद के लिए भारत की तैयारी जाहिर की थी।


विदेश मंत्री जयशंकर ने 3 सितंबर को कहा था, "सिर्फ दो दिन पहले बिश्केक में, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अंतहीन युद्ध को अब युद्ध के अंत का रास्ता देना चाहिए। संघर्ष का हर बीतता दिन केवल और अधिक मौतों और अधिक विनाश का मतलब है। स्वाभाविक रूप से, यह संबंधित पक्षों पर निर्भर है कि वे कोई रास्ता निकालें। लेकिन अगर भारत किसी भी तरह से, किसी भी रूप में मदद कर सकता है, तो हम तैयार हैं। और आज अब तक विदेश मंत्री सिबिहा के साथ मेरी चर्चा का यही मुख्य विषय था।"

 

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