{"_id":"6aa0318e874e3049730a4563","slug":"delhi-draft-voter-list-saurabh-bharadwaj-lashes-out-at-election-commission-and-raghav-chadha-2026-09-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"पंजाब से कटा नाम तो दिल्ली के वोटर बने राघव चड्ढा? सौरभ भारद्वाज ने चुनाव आयोग पर लगाया गंभीर आरोप","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में भाजपा नेता राघव चड्ढा का नाम शामिल किए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। दिल्ली आप के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि 31 अगस्त को जारी पहले चरण के SIR के ड्राफ्ट रोल में राजेंद्र नगर के संबंधित बूथ पर 746 मतदाता थे और राघव चड्ढा का नाम सूची में नहीं था। अब उसी बूथ पर मतदाताओं की संख्या 747 हो गई है और राघव चड्ढा का नाम 747वें क्रमांक पर दर्ज है।

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