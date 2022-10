AFSPA : अरुणाचल में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून की मियाद छह माह बढ़ी, अशांत क्षेत्रों में है लागू

केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के अशांत जिलों में विशेष सशस्त्र बल कानून (AFSPA) की मियाद आज से छह माह के लिए और बढ़ा दी है। इस कानून के तहत गड़बड़ी वाले इलाकों में सुरक्षा बलों को बिना वारंट के जांच, गिरफ्तारी समेत विभिन्न प्रतिबंधात्मक कदम उठाने का अधिकार है।

Centre has extended Armed Forces(Special Powers) Act, 1958 for 6 months from today in Tirap, Changlang and Longding dist in Arunachal Pradesh (AP) and areas falling within the jurisdiction of Namsai &Mahadevpur PS in Namsai dist of AP as they are declared as ‘disturbed area': MHA