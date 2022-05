{"_id":"627ecfdd4c148e76544c1539","slug":"cbi-seeks-metadata-of-yogi-email-from-microsoft-in-nse-co-location-scam","type":"story","status":"publish","title_hn":"एनएसई को-लोकेशन घोटाला: सीबीआई ने माइक्रोसॉफ्ट से निराकार 'योगी' ईमेल का डेटा मांगा","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

पीटीआई, नई दिल्ली Published by: Jeet Kumar Updated Sat, 14 May 2022 03:09 AM IST