भ्रष्टाचार: सीबीआई ने इफको व इंडियन पोटाश लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निदेशक समेत 8 पर दर्ज किया मामला

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को इफको के पूर्व प्रबंध निदेशक व सीईओ और इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) के तत्कालीन प्रबंध निदेशक एवं उनके बेटों समेत आठ लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। महंगी कीमतों पर कई विदेशी सप्लायरों से कच्चा माल व उर्वरक की आयात कराने के आरोप में कार्रवाई की गई है। सीबीआई ने दिल्ली, गुरुग्राम और मुंबई समेत 12 जगहों पर आरोपियों के कार्यालय और आवासीय परिसर पर छापे मारे हैं। छापामारी अभी जारी है।

CBI has registered a case against then MD & CEO, (IFFCO), then MD, Indian Potash Ltd ; two Promoters of a private company; president & Sr VP of Dubai based company for importing huge quantities of fertilisers & raw materials from various foreign suppliers at inflated rates