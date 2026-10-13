न्यूज डायरी: तैयब मेहता की 69+ करोड़ की पेंटिंग नया विश्व रिकॉर्ड; ईवी कार में आग, आंध्र प्रदेश में चार की मौत
भारतीय आधुनिक कला के दिग्गज कलाकार तैयब मेहता की 2002 में बनी पेंटिंग ‘रिक्शा पुलर’ 69.1 करोड़ रुपये में बिकी है। आर्ट प्लेटफॉर्म वोल्टे उना की पहली नीलामी में हुई इस बिक्री ने मेहता के लिए नीलामी का नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया। यह चौथी सबसे महंगी भारतीय कलाकृति भी बन गई। मेहता की पिछली पेंटिंग ट्रस्ड बुल अप्रैल 2025 में 61.80 करोड़ रुपये में बिकी थी।
ईवी कार में लगी आग, आंध्र प्रदेश में चार की मौत
आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में विजयवाड़ा वेस्ट बाईपास पर सड़क के डिवाइडर से टकराने के बाद एक इलेक्ट्रिक कार में आग लग गई। हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की हालत नाजुक है। पुलिस के अनुसार, आग इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह जल गई और उसमें सवार चारों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया कि सभी लोग नंबुरु में एक पारिवारिक समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। सोशल मीडिया पर घटना के कई वीडियो सामने आए हैं। इनमें इलेक्ट्रिक कार से उठता धुएं का घना गुबार दिखाई दे रहा है।
स्विस राजदूत माया तिस्साफी गुजरात के वडोदरा में हुए गरबा में जमकर झूमीं। उनका अंदाज सोशल मीडिया पर चर्चा में है। नवरात्र के अवसर पर ऐक्यम 2026 कार्यक्रम में उन्होंने करीब 50 हजार लोगों के साथ गरबा किया। इस दौरान वह पारंपरिक गुजराती लहंगा-चोली में नजर आईं। उनके डांस और भारतीय संस्कृति के प्रति उत्साह की जमकर तारीफ हो रही है। यह कार्यक्रम भाजपा सांसद डॉ. हेमांग जोशी ने होस्ट किया।
अजमेर शरीफ दरगाह के 26वीं पीढ़ी के गद्दी-नशीन और चिश्ती फाउंडेशन के चेयरमैन हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने अमेरिका की ब्रिघम यंग विश्वविद्यालय (बीवाईयू) में कहा-भारत की अनेकता में एकता की परंपरा दुनिया को दी जा सकने वाली बड़ी सौगातों में से एक है। यह एक ऐसी सौगात है जिसे हमें अपने देश में भी संरक्षित, सुरक्षित और समृद्ध करना चाहिए। यह बातें 33वीं अंतरराष्ट्रीय कानून और धर्म संगोष्ठी में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कही।