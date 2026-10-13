कांग्रेस-भाजपा में जुबानी जंग: पवन खेड़ा ने किया पलटवार, पूछा- क्या कभी किसी सीईसी के खिलाफ हुआ ऐसा प्रदर्शन?

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खेड़ा ने मौजूदा राजनीतिक टकराव की गंभीरता पर जोर देते हुए चुनाव प्रबंधन की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शनों का व्यापक स्तर जनता में असंतोष को दर्शाता है।पवन खेड़ा ने पूछा, "क्या कभी किसी चुनाव आयुक्त ने हमारे किसी मुख्य चुनाव आयुक्त का विरोध किया है? क्या किसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कभी भीड़ सड़कों पर उतरी है? क्या पूरा विपक्ष किसी मुख्य चुनाव आयुक्त के विरोध में पैदल मार्च करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है?"कांग्रेस नेता की यह टिप्पणी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के विपक्षी आंदोलन पर दिए गए बयान के जवाब में आई। खेड़ा ने मौजूदा स्थिति को असाधारण बताते हुए आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के मौजूदा नेतृत्व के तहत कथित अनियमितताओं के कारण इतने बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है।कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए हैं और यह नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर लक्षित हमला है। खेड़ा के बयान से सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्ष के बीच टकराव और बढ़ गया है। विपक्ष चुनाव प्रक्रिया को लेकर संस्थागत जवाबदेही की मांग कर रहा है।इससे पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कांग्रेस के लिए "सबसे बड़ा रेड फ्लैग" बताया था। उन्होंने राहुल गांधी से एसआईआर, चुनाव प्रक्रिया और वोट चोरी के आरोपों से जुड़े 10 सवालों के जवाब देने की चुनौती दी। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गोयल ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस को बार-बार चुनावी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव अधिकारियों पर सवाल उठाते हुए दोहरा रवैया अपना रही है।गोयल ने कहा, "मैं राहुल गांधी को इन 10 सवालों के जवाब देने की चुनौती देता हूं। कई लोग राहुल गांधी को सबसे बड़ा रेड फ्लैग मानते हैं, जिनकी वजह से कांग्रेस बार-बार चुनाव हार रही है। युवा किसी अशुभ संकेत को रेड फ्लैग कहते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग हैं।"गोयल ने यह भी आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शन की कवरेज कर रही तीन महीने की गर्भवती महिला पत्रकार के साथ राहुल गांधी और उनके सहयोगियों ने दुर्व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि पत्रकार केवल प्रदर्शन की रिपोर्टिंग कर रही थीं। उन्होंने कहा, "राहुल गांधी और उनके सहयोगियों ने तीन महीने की गर्भवती महिला पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार किया। वह केवल उनके विरोध प्रदर्शन की कवरेज कर रही थीं। मुझे नहीं लगता कि देश के 140 करोड़ लोग या कोई भी पत्रकार उन्हें कभी माफ करेगा।"गोयल ने दावा किया कि कांग्रेस के कई नेता भी राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने शशि थरूर के कथित बयान का उल्लेख किया कि केरल में कांग्रेस की जीत एसआईआर के कारण हुई, क्योंकि डुप्लीकेट और मृत मतदाताओं के नाम हटने से गड़बड़ी की गुंजाइश कम हुई। गोयल ने कहा कि रमेश चेन्निथला ने भी दावा किया था कि केरल में कांग्रेस एसआईआर के कारण जीती और पिनराई विजयन ने भी एसआईआर की सराहना की थी।