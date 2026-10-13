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सऊदी अरब के लिए एयर इंडिया और इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल, 17 अक्टूबर तक सभी उड़ानें रद्द

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Tue, 13 Oct 2026 09:35 PM IST

सऊदी अरब में बिगड़ते हालात के बीच हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए अहम खबर है। देश की प्रमुख एयरलाइन इंडिगो और एयर इंडिया ने सऊदी अरब के लिए अपनी उड़ानों को लेकर ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के मुताबिक, जेद्दा, दम्माम और मदीना से जुड़ी उड़ानों पर 17 अक्टूबर तक रोक जारी रहेगी। ... और पढ़ें

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