{"_id":"6ace58f3a6b2f85b6907cb1f","slug":"modi-cabinet-minister-l-murugan-resigns-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"मोदी कैबिनेट के मंत्री एल. मुरुगन ने दिया इस्तीफा, राज्यसभा सीट भी छोड़ी","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

मंत्रिपरिषद में फेरबदल की अटकलों के बीच सूचना और प्रसारण तथा संसदीय मामलों के राज्य मंत्री एल. मुरुगन ने अपने मंत्रालय और राज्यसभा की सदस्यता, दोनों से इस्तीफा दे दिया है। एल मुरुगन ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे अपने इस्तीफे में कहा है कि वह तमिलनाडु में भाजपा को मजबूत करने के लिए अपना पूरा समय देना चाहते हैं।

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