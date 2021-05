बंगाल हिंसा: कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश, पीड़ितों के पुर्नवास के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित करे ममता सरकार

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद हिंसा के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को ममता सरकार को एक तीन सदस्यीय समिति गठित करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि ममता सरकार हिंसा में पीड़ितों के पुर्नवास के लिए एक तीन सदस्यीय समिति गठित करें।

Calcutta HC forms a three-member Committee for rehabilitation of victims of post-poll violence after assembly polls#WestBengal