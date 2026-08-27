{"_id":"6a8fdba906840196ed00569f","slug":"severe-floods-wreak-havoc-in-nepal-people-from-several-indian-states-stranded-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"नेपाल में भीषण बाढ़ ने मचाई तबाही, भारत के कई राज्यों के लोग फंसे","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

नेपाल में बुधवार को अचानक आए भीषण बाढ़ के बाद भारत के कई राज्यों के लोग वहां फंस गए हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता से कैलाश-मानसरोवर यात्रा पर गया 32 सदस्यीय दल भी बाढ़ के बाद लापता बताया जा रहा है। वहीं, केरल के 37 पर्यटक नेपाल में फंसे हैं, जबकि कर्नाटक समेत कई राज्यों की सरकारों ने अपने नागरिकों की जानकारी जुटाने और उनकी सुरक्षित वापसी के लिए हेल्पलाइन शुरू की हैं।



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