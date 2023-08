Amjad Taha: कश्मीर पर ब्रिटिश-अरब पत्रकार ताहा का ट्वीट फिर वायरल, कहा- यह अविश्वसनीय लोगों और सुंदरता की भूमि

Revisiting Indian Kashmir, I'm again inspired by India's peace measures there, prioritizing sustainable solutions over temporary ones. Despite past turmoil,the region now signals hope for future generations. Kashmir: a land of incredible people and beauty. #PeaceInKashmir #India pic.twitter.com/VBmKN9wy0U



ब्रिटिश-अरब पत्रकार ताहा ने कश्मीर की सुंदरता को "धरती पर स्वर्ग" के रूप में वर्णित किया और कहा कि इस स्थान ने धरती की रक्षा की है और यह जलवायु परिवर्तन का जवाब हो सकता है। इस बीच, दो बार की ऑस्कर विजेता निर्माता गुनीत मोंगा कपूर (Guneet Monga Kapoor) ने "दिव्य स्वर्ग" को संरक्षित करने में स्थानीय कश्मीरियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका और उनके "अटूट लचीलेपन" की प्रशंसा की।



“मिलिए 7 साल की अद्भुत बच्ची जन्नत से, जो अथक परिश्रम से श्रीनगर की डल झील की सफाई करती है और उसकी शांति को बरकरार रखती है। स्थानीय कश्मीरियों को धन्यवाद, जिनके अटूट लचीलेपन ने स्वर्गीय स्वर्ग को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ”उन्होंने ट्विटर पर श्रीनगर की एक युवा लड़की की एक छोटी वीडियो क्लिप जोड़ते हुए पोस्ट किया, जो श्रीनगर में प्रसिद्ध डल झील को साफ रखने के मिशन पर है। .उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर श्रीनगर की एक युवा लड़की की एक छोटी वीडियो क्लिप पोस्ट की, जो श्रीनगर में प्रसिद्ध डल झील को साफ रखने के मिशन पर है। उन्होंने लिखा, "सात साल की अद्भुत बच्ची जन्नत से मिलें, जो श्रीनगर में डल झील की अथक सफाई और शांति बनाए रखने का प्रयास करती है। स्थानीय कश्मीरियों को साधुवाद, जिनके अटूट लचीलेपन ने दिव्य स्वर्ग को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।"

Meet Jannat, a 7-year-old wonder, who tirelessly cleans and preserves the serenity of Dal Lake in Srinagar. Kudos to the local Kashmiris, whose unwavering resilience has played a crucial role in preserving the heavenly paradise.https://t.co/kkaMjepxuB#DalLake #KashmirParadise