Breaking Hindi News LIVE: चमोली में हिमस्खलन की चपेट में आया बीआरओ कैंप, अब तक 291 लोगों को बचाया

उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ सेक्टर के सुमना क्षेत्र में शुक्रवार को भारी बर्फबारी के दौरान सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) का एक कैंप हिमस्खलन की चपेट में आ गया। इसके बाद अब तक 291 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। भारतीय सेना की मध्य कमांड ने इसकी जानकारी दी।

291 persons have been rescued so far after a BRO Camp came under avalanche yesterday during heavy snowfall in Sumna area of Joshimath Sector in Chamoli district of Uttarakhand: Central Command, Indian Army pic.twitter.com/d4EkctICHI