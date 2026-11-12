मणिपुर चुनाव समिति में बिमोल अकोइजम को मिली जगह: तरुण चुघ ने सोनिया-राहुल से पूछे सवाल, कांग्रेस पर लगाए आरोप

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

दिल्ली में इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए चुघ ने कहा कि कांग्रेस का महिला विरोधी चरित्र एक बार फिर सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि गंभीर आरोपों का सामना कर रहे व्यक्ति को मणिपुर चुनाव समिति में शामिल करके कांग्रेस ने महिलाओं की गरिमा का अपमान किया है।तरुण चुघ ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से सवाल किया कि क्या पार्टी के लिए राजनीतिक स्वार्थ महिलाओं की गरिमा से ऊपर है। उन्होंने कांग्रेस पर महिलाओं के उत्पीड़न और बड़े पैमाने पर अत्याचार के आरोपों का सामना कर रहे लोगों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। चुघ ने कहा कि अब पार्टी अपने भीतर भी महिलाओं का शोषण करने के आरोपी व्यक्ति को सुरक्षा दे रही है।भाजपा सांसद ने सोनिया गांधी की संस्मरण को लेकर भी कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने किताब को सोनिया गांधी की ओर से सुनाई गई मनगढ़ंत कहानियों का संग्रह बताया और आरोप लगाया कि यह गांधी-नेहरू परिवार के विवादों पर पर्दा डालने की कोशिश है।चुघ ने कहा कि किताब में आपातकाल को केवल एक गलती बताकर उस दौरान हुई घटनाओं की जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की गई है। उन्होंने सवाल किया कि क्या आपातकाल को गलती बताने भर से लाखों लोगों की गिरफ्तारी, देश में सेंसरशिप, लोकतंत्र के दमन और संविधान के निलंबन की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है?तरुण चुघ ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने अपनी किताब में यह नहीं बताया कि आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी का घर में व्यवहार कैसा था। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास में रहते हुए सोनिया गांधी ने उस समय क्या देखा या सुना था।चुघ ने कहा कि सोनिया गांधी ने आपातकाल के दौरान अपनी भूमिका और अनुभवों को लेकर भी पूरी जानकारी नहीं दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि किताब में गांधी परिवार को जिम्मेदार ठहराने के बजाय उसे क्लीन चिट देने की कोशिश की गई है।भाजपा सांसद ने श्री हरमंदिर साहिब में 1984 की सैन्य कार्रवाई और उसी साल हुए सिख नरसंहार का जिक्र करते हुए कहा कि इन घटनाओं के जख्म आज भी ताजा हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी की किताब में इन घटनाओं को लेकर गांधी परिवार की जवाबदेही तय करने के बजाय उसे बचाने की कोशिश की गई है। चुघ ने राहुल गांधी और राजीव गांधी की भूमिका तथा उनके फैसलों के प्रभावों पर भी सवाल उठाए।उन्होंने बोफोर्स घोटाले और भ्रष्टाचार के अन्य मामलों का जिक्र करते हुए पूछा कि किताब में इन मुद्दों पर चुप्पी क्यों है। चुघ ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने आपातकाल के बारे में आधा सच बताया है और 1984 की घटनाओं को लेकर अपने परिवार को क्लीन चिट देने की कोशिश की है।