सैम पित्रोदा ने की पीएम मोदी की तारीफ: कहा- वह बहुत दयालु और मेहनती हैं; बताई प्रधानमंत्री से मतभेद की वजह

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पित्रोदा ने आईएएनएस को दिए विशेष इंटरव्यू में यह बात कही। उनसे कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की उस टिप्पणी के बारे में पूछा गया था, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अच्छा वक्ता बताया था। इस पर पित्रोदा ने कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी का एक व्यक्ति के तौर पर सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी उनके गुजराती मित्र हैं और वह उनसे मिल चुके हैं। उनकी पत्नी और वह भी प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं।पित्रोदा ने कहा, "वह व्यक्तिगत तौर पर मेरे प्रति बहुत गर्मजोशी से पेश आए हैं। वह बहुत दयालु, स्नेही और ख्याल रखने वाले हैं। वह अच्छे वक्ता हैं और मेहनती भी हैं। हमारे बीच अच्छे संबंध हैं।"सैम पित्रोदा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उनके मन में कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। उन्होंने कहा कि एक गुजराती नेता, मित्र और शुभचिंतक के तौर पर उनके मन में मोदी के प्रति कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने कहा, "मुझे मोदी से कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है। मेरी ओर से उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है। वह मेरे प्रति बहुत गर्मजोशी दिखाते हैं और मैं इसकी सराहना करता हूं।"पित्रोदा ने साफ किया कि प्रधानमंत्री मोदी से उनकी असहमति उनके विचारों और विचारधारा को लेकर है, न कि उनके व्यक्तिगत व्यवहार को लेकर। उन्होंने बताया कि वह गुजरात में कई बार प्रधानमंत्री के घर भी जा चुके हैं। पित्रोदा के मुताबिक, किसी व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत संबंध अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उसके विचारों से असहमति भी रखी जा सकती है।उन्होंने कहा, "मुझे दुनिया को लेकर उनके विचारों से समस्या हो सकती है। उनकी विचारधारा से असहमति हो सकती है। लेकिन यह अलग बात है। यह व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि विचार के खिलाफ है। ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं।" पित्रोदा ने आगे कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी से असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ बैठकर खाना खा सकते हैं और हंसी-मजाक भी कर सकते हैं। उन्होंने दोहराया कि उन्हें पीएम मोदी से कोई व्यक्तिगत परेशानी नहीं है।साल 2018 में सोनिया गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अच्छा वक्ता बताया था। उन्होंने कहा था कि वह इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि पीएम मोदी अच्छा भाषण देते हैं और एक अभिनेता की तरह बोलते हैं। हालांकि, सोनिया गांधी ने साथ ही यह भी कहा था कि देश इस बात से हैरान है कि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, वहां गलत बातें कहते हैं।पित्रोदा ने कहा कि अतीत की घटनाओं पर बार-बार चर्चा करने का कोई खास मतलब नहीं है। इसके बजाय देश का ध्यान एक समृद्ध राष्ट्र के निर्माण पर होना चाहिए, न कि इस बात पर कि राम के समय में क्या हुआ था। पित्रोदा ने 1984 के सिख विरोधी दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि देश को आगे बढ़ना चाहिए और सभी के लिए बेहतर, शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य बनाने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने भगवान राम का संदर्भ देते हुए कहा कि अतीत या राम के समय में हुई घटनाओं पर चर्चा करते रहने के बजाय भविष्य की चिंता करनी चाहिए।पित्रोदा ने कहा, "उस घटना को हुए 40 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इसके बावजूद लोग बार-बार उसी मुद्दे को उठाते रहते हैं और पुरानी बातें खोदते रहते हैं। आइए भविष्य की ओर देखें और आगे बढ़ें। सभी के लिए एक बेहतर, समृद्ध और शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाने की दिशा में काम करें। हमारा एजेंडा यही होना चाहिए। यह नहीं कि राम के समय में क्या हुआ था या हनुमान यहां क्यों गए थे और उन्होंने पहाड़ क्यों उठाया था।"