'संजय नहीं, राजीव बनेंगे पीएम': सोनिया गांधी की किताब में बड़ा खुलासा; ज्योतिषी ने दशकों पहले की थी भविष्यवाणी

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सोनिया गांधी की किताब 10 नवंबर को जारी हुई है। इसमें उन्होंने 1970 के दशक के आखिरी वर्षों की इस घटना का जिक्र किया है। उस दौर को उन्होंने अपने संस्मरण में 'बारा नंबर के दिन' (Baara Number days) कहा है।दरअसल, 1977 में सत्ता गंवाने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने परिवार के साथ दिल्ली के चार बेडरूम वाले बंगला नंबर 12 में रहने आई थीं। परिवार के मित्र मोहम्मद यूनुस ने यह आवास उनके लिए खाली कराया था। उस समय राजीव गांधी राजनीति से दूर थे और एक वाणिज्यिक पायलट के रूप में काम कर रहे थे। वहीं, संजय गांधी को इंदिरा गांधी का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता था।सोनिया गांधी ने किताब में लिखा है कि विलिंगडन क्रिसेंट स्थित इस आवास पर कई अजीब घटनाएं घटीं, अनोखे लोग आए, लेकिन एक घटना उन्हें आज भी याद है। उन्होंने बताया कि एक दिन सफेद कपड़े पहने एक भारी-भरकम व्यक्ति बिना अनुमति उनके घर के हिस्से में घुस आया। उसके हाथ में हथेली की छाप वाला एक कागज था। वह सोनिया गांधी से उनका भविष्य बताने की जिद करने लगा।सोनिया गांधी ने लिखा कि उन्होंने उस व्यक्ति से साफ कहा कि उन्हें ज्योतिष में विश्वास नहीं है। उन्होंने विनम्रता से उसे वहां से जाने के लिए भी कहा। हालांकि, वह व्यक्ति उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। सोनिया गांधी के मुताबिक, जब वह गुस्से में उसे वहां से भगाने के लिए आगे बढ़ीं, तो वह जाते-जाते जोर से चिल्लाया- 'नहीं, नहीं, संजय नहीं... आपके पति राजीवजी एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे।'इस घटना का एक और दिलचस्प पहलू भी था। सोनिया गांधी ने बताया कि जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो राजीव गांधी जोर-जोर से हंस रहे थे। उनकी हथेली पर स्याही से छाप लगी हुई थी। दरअसल, ज्योतिषी पहले ही राजीव गांधी का हाथ देख चुका था और उन्होंने इसे मजाक समझकर उसकी बातों में दिलचस्पी दिखाई थी। सोनिया गांधी लिखती हैं कि यह देखकर वह अपने कमरे में चली गईं और खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय वह रोने लगीं।समय के साथ उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी ने एक अलग ही रूप ले लिया। जून 1980 में संजय गांधी की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इसके चार साल बाद अक्तूबर 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। उनकी हत्या के कुछ ही घंटों के भीतर राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली। संस्मरण के अनुसार, सोनिया के रोते हुए मना करने के बावजूद कि वे राजनीति में न आएं, राजीव ने यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। उन्होंने सोनिया से कहा, 'वे वैसे भी मुझे मार ही डालेंगे।'हालांकि, सोनिया गांधी का कहना है कि वह अंधविश्वासी नहीं थीं, लेकिन जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुईं, जिन्होंने उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या कुछ घटनाओं के पीछे कोई गहरा संकेत छिपा था।सोनिया गांधी ने किताब में एक और घटना का जिक्र किया है। यह अगस्त 1985 की है, जब राजीव गांधी का 41वां जन्मदिन मनाया जा रहा था। परिवार रात के खाने पर बैठा था, तभी पंजाब से अकाली नेता हरचंद सिंह लोंगोवाल की गोली मारकर हत्या किए जाने की खबर आई।सोनिया गांधी ने लिखा कि वह अपने मन में चल रहे विचार किसी से साझा नहीं कर सकीं। उनके लिए यह एक त्रासदी थी, लेकिन साथ ही एक अशुभ संकेत जैसा भी महसूस हुआ। उन्होंने सवाल किया कि आखिर राजीव के जन्मदिन पर ही ऐसा क्यों हुआ? क्या यह महज संयोग था या कोई चेतावनी?सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण में राजीव गांधी के साथ 10 जनपथ में रहने के फैसले का भी जिक्र किया है। यह दंपती पांच फरवरी, 1990 को इस आवास में रहने पहुंचा था। सोनिया गांधी आज भी इसी घर में रहती हैं। किताब के मुताबिक, राजीव गांधी के कई सहयोगियों ने उन्हें 10 जनपथ को अपना निवास चुनने से मना किया था। उन्होंने इस जगह को अशुभ बताया था। इसके पीछे कई मान्यताएं थीं। मकान के पिछले दरवाजे के पीछे एक टीला था, जिसके बारे में माना जाता था कि वहां हाथी की कब्र है। वहीं, घर के सामने एक सूफी पीर की कब्र भी मौजूद थी। हालांकि, राजीव और सोनिया गांधी ने इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया।सोनिया गांधी लिखती हैं कि न तो वह और न ही राजीव अंधविश्वासी थे। दोनों ने इन आशंकाओं को हंसकर टाल दिया था। लेकिन इस घर में आने के महज 15 महीने बाद मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। इस घटना ने सोनिया गांधी की किताब में दर्ज इन पुरानी यादों को एक बार फिर दुखद और गंभीर बना दिया है।