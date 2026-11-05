मेघालय: भाजपा की बढ़ी ताकत तो बढ़े मंत्री पद के अरमान, 10 विधायक होने पर कैबिनेट में मांगी एक और कुर्सी

मेघालय में भाजपा ने अब सरकार में एक और मंत्री पद की मांग उठाई है। पार्टी का कहना है कि सत्ताधारी गठबंधन में अब उसके 10 विधायक हैं और वह दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। ऐसे में उसे मंत्रिमंडल में पहले से ज्यादा जगह मिलनी चाहिए। राज्य के पशुपालन एवं पशु चिकित्सा मंत्री सनबोर शुल्लई ने बुधवार को कहा कि भाजपा के सभी विधायक मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा से मुलाकात कर अपनी मांग रखेंगे।

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