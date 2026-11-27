बंगाल: 'डराने-धमकाने का सिलसिला अब भी जारी', ममता के भाई ने भतीजे अभिषेक पर लगाए आरोप; दर्ज कराई शिकायत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता। Published by: निर्मल कांत Updated Fri, 27 Nov 2026 09:29 AM IST
सार
पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के छोटे भाई बाबुन ने भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है। उन्होंने धमकी देने और रक्तदान शिविर में बाधा डालने का आरोप लगाया है। ममता के परिवार में यह विवाद अब पुलिस तक कैसे पहुंच गया? पढ़िए रिपोर्ट
विज्ञापन
विस्तार
पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के छोटे भाई स्वपन बनर्जी ने गुरुवार को पुलिस से संपर्क किया। उन्होंने अपने भतीजे और तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने की मांग की। उन्होंने धमकी देने और रक्तदान शिविर लगाने से रोकने का आरोप लगाया है।
स्वपन बनर्जी को बाबुन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में 15 साल के तृणमूल शासन के दौरान धमकी और डराने-धमकाने की संस्कृति बढ़ी। उनका दावा है कि इस साल मई में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सत्ता में आने के बाद भी यह जारी है। उन्होंने कहा कि वह 2024 से ऐसी घटनाओं के गवाह रहे हैं।
ये भी पढ़ें: महिला आरक्षण-परिसीमन पर फिर दांव लगाएगी सरकार: द्रमुक और शरद पवार की पार्टी ने रखीं शर्तें, क्या पास होगा बिल?
विज्ञापन
क्या-क्या आरोप लगाए?
कालीघाट थाने में दी गई शिकायत में बाबुन ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सांविधानिक संस्थाओं के खिलाफ मानहानि करने वाली और भड़काऊ टिप्पणियां की हैं। इनमें न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग भी शामिल हैं।
सात पन्नों की शिकायत में उन्होंने डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपनी शिकायत में अभिषेक के सात नवंबर के फेसबुक वीडियो का जिक्र किया है। उन्होंने मीडिया में दिए गए हालिया बयानों को भी आधार बनाया है। इसके अलावा, 24 सितंबर को एक्स पर की गई एक पोस्ट का भी हवाला दिया है। यह पोस्ट अभिषेक के आधिकारिक खाते से की गई थी।
न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग पर क्या टिप्पणी की थी?
शिकायत के मुताबिक, अभिषेक ने कई बार कलकत्ता हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को निशाना बनाया। बाबुन का आरोप है कि अभिषेक ने न्यायपालिका को पक्षपाती बताया। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायपालिका भाजपा के हाथों बिकी हुई है।
बाबुन ने इन टिप्पणियों पर पुलिस कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि ये टिप्पणियां देश की सांविधानिक व्यवस्था की नींव रखने वाली संस्थाओं पर हमला हैं। इस शिकायत से बनर्जी परिवार के दोनों पक्षों के बीच चल रहा विवाद और बढ़ गया है। हालांकि, आरोपों पर अभिषेक बनर्जी की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।
क्या पहले भी भतीजे के खिलाफ थाने पहुंचे थे बाबुन?
यह पहली बार नहीं है, जब बाबुन ने अपने भतीजे के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है। इससे पहले भी उन्होंने अभिषेक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। उस समय उन्होंने धमकी देने और रक्तदान शिविर लगाने में बाधा डालने का आरोप लगाया था।
कालीघाट थाने जाने के बाद बाबुन ने पत्रकारों से बात की थी। उन्होंने दावा किया था कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन में धमकी और डराने-धमकाने की संस्कृति बढ़ी। उनका कहना था कि इस साल मई में भाजपा के सत्ता में आने के बाद भी यह सिलसिला जारी रहा। उन्होंने कहा था कि वह 2024 से ऐसी घटनाएं देख रहे हैं।
समाचार एजेंसी पीटीआई ने उनके हवाले से कहा था, तृणमूल कांग्रेस के शासन के दौरान कई घटनाएं हुईं। यह सब 2024 से चल रहा है और आज भी जारी है। सरकारी कामकाज में बाधा डालने, क्लबों पर जबरन कब्जा करने और धमकाने की घटनाएं हुई हैं। मैं कितना कुछ बताऊं? मैंने बहुत कुछ सहन किया है।
ममता और बाबुन के बीच भी क्यों बढ़ी दूरी?
यह शिकायत ऐसे समय आई है, जब बाबुन और उनकी बड़ी बहन ममता बनर्जी के बीच लंबे समय से दूरी बनी हुई है। एक समय ममता बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से बाबुन से दूरी बनाने का एलान किया था। उन्होंने यहां तक कहा था कि उन्होंने बाबुन से सभी संबंध तोड़ लिए हैं।
परिवार के विवाद में कैसे जुड़ा सियासी रंग?
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद परिवार का यह विवाद राजनीतिक रूप भी ले चुका है। भाजपा की जीत के साथ राज्य में तृणमूल कांग्रेस का 15 साल का शासन खत्म हो गया। सरकार बदलने के बाद से बाबुन भाजपा के नेताओं के करीब दिखाई देने लगे हैं। उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तारीफ भी की है।
ये भी पढ़ें: महिला आरक्षण-परिसीमन पर फिर दांव लगाएगी सरकार: द्रमुक और शरद पवार की पार्टी ने रखीं शर्तें, क्या पास होगा बिल?
हाल ही में उन्होंने अपने इलाके में होने वाली सामुदायिक दुर्गा पूजा के लिए शुभेंदु अधिकारी को बुलाया था। इस दौरान वह सम्मान जताने के लिए मुख्यमंत्री के पैर छूते भी नजर आए थे। उनके इन सार्वजनिक व्यवहारों से अटकलें लगने लगी हैं कि वह भाजपा के करीब जा सकते हैं। हालांकि, बाबुन ने अब तक भाजपा में शामिल होने का कोई औपचारिक एलान नहीं किया है।
अब पुलिस के अगले कदम पर नजर
ताजा शिकायत में अभिषेक की सांविधानिक संस्थाओं पर की गई टिप्पणियों को मुद्दा बनाया गया है। अब सबकी नजर पुलिस की कार्रवाई पर रहेगी। यह भी देखना होगा कि पुलिस एफआईआर दर्ज करती है या नहीं।
अभिषेक बनर्जी या ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की ओर से आने वाली प्रतिक्रिया भी इस विवाद को नया मोड़ दे सकती है। इससे परिवार और राजनीति के बीच बढ़ती खींचतान का एक और पहलू सामने आ सकता है।
विज्ञापन
स्वपन बनर्जी को बाबुन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में 15 साल के तृणमूल शासन के दौरान धमकी और डराने-धमकाने की संस्कृति बढ़ी। उनका दावा है कि इस साल मई में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सत्ता में आने के बाद भी यह जारी है। उन्होंने कहा कि वह 2024 से ऐसी घटनाओं के गवाह रहे हैं।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें: महिला आरक्षण-परिसीमन पर फिर दांव लगाएगी सरकार: द्रमुक और शरद पवार की पार्टी ने रखीं शर्तें, क्या पास होगा बिल?
विज्ञापन
क्या-क्या आरोप लगाए?
कालीघाट थाने में दी गई शिकायत में बाबुन ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सांविधानिक संस्थाओं के खिलाफ मानहानि करने वाली और भड़काऊ टिप्पणियां की हैं। इनमें न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग भी शामिल हैं।
सात पन्नों की शिकायत में उन्होंने डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपनी शिकायत में अभिषेक के सात नवंबर के फेसबुक वीडियो का जिक्र किया है। उन्होंने मीडिया में दिए गए हालिया बयानों को भी आधार बनाया है। इसके अलावा, 24 सितंबर को एक्स पर की गई एक पोस्ट का भी हवाला दिया है। यह पोस्ट अभिषेक के आधिकारिक खाते से की गई थी।
न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग पर क्या टिप्पणी की थी?
शिकायत के मुताबिक, अभिषेक ने कई बार कलकत्ता हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को निशाना बनाया। बाबुन का आरोप है कि अभिषेक ने न्यायपालिका को पक्षपाती बताया। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायपालिका भाजपा के हाथों बिकी हुई है।
(अभिषेक बनर्जी, टीएमसी नेता)
बाबुन ने इन टिप्पणियों पर पुलिस कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि ये टिप्पणियां देश की सांविधानिक व्यवस्था की नींव रखने वाली संस्थाओं पर हमला हैं। इस शिकायत से बनर्जी परिवार के दोनों पक्षों के बीच चल रहा विवाद और बढ़ गया है। हालांकि, आरोपों पर अभिषेक बनर्जी की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।
क्या पहले भी भतीजे के खिलाफ थाने पहुंचे थे बाबुन?
यह पहली बार नहीं है, जब बाबुन ने अपने भतीजे के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है। इससे पहले भी उन्होंने अभिषेक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। उस समय उन्होंने धमकी देने और रक्तदान शिविर लगाने में बाधा डालने का आरोप लगाया था।
कालीघाट थाने जाने के बाद बाबुन ने पत्रकारों से बात की थी। उन्होंने दावा किया था कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन में धमकी और डराने-धमकाने की संस्कृति बढ़ी। उनका कहना था कि इस साल मई में भाजपा के सत्ता में आने के बाद भी यह सिलसिला जारी रहा। उन्होंने कहा था कि वह 2024 से ऐसी घटनाएं देख रहे हैं।
समाचार एजेंसी पीटीआई ने उनके हवाले से कहा था, तृणमूल कांग्रेस के शासन के दौरान कई घटनाएं हुईं। यह सब 2024 से चल रहा है और आज भी जारी है। सरकारी कामकाज में बाधा डालने, क्लबों पर जबरन कब्जा करने और धमकाने की घटनाएं हुई हैं। मैं कितना कुछ बताऊं? मैंने बहुत कुछ सहन किया है।
ममता और बाबुन के बीच भी क्यों बढ़ी दूरी?
यह शिकायत ऐसे समय आई है, जब बाबुन और उनकी बड़ी बहन ममता बनर्जी के बीच लंबे समय से दूरी बनी हुई है। एक समय ममता बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से बाबुन से दूरी बनाने का एलान किया था। उन्होंने यहां तक कहा था कि उन्होंने बाबुन से सभी संबंध तोड़ लिए हैं।
परिवार के विवाद में कैसे जुड़ा सियासी रंग?
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद परिवार का यह विवाद राजनीतिक रूप भी ले चुका है। भाजपा की जीत के साथ राज्य में तृणमूल कांग्रेस का 15 साल का शासन खत्म हो गया। सरकार बदलने के बाद से बाबुन भाजपा के नेताओं के करीब दिखाई देने लगे हैं। उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तारीफ भी की है।
ये भी पढ़ें: महिला आरक्षण-परिसीमन पर फिर दांव लगाएगी सरकार: द्रमुक और शरद पवार की पार्टी ने रखीं शर्तें, क्या पास होगा बिल?
हाल ही में उन्होंने अपने इलाके में होने वाली सामुदायिक दुर्गा पूजा के लिए शुभेंदु अधिकारी को बुलाया था। इस दौरान वह सम्मान जताने के लिए मुख्यमंत्री के पैर छूते भी नजर आए थे। उनके इन सार्वजनिक व्यवहारों से अटकलें लगने लगी हैं कि वह भाजपा के करीब जा सकते हैं। हालांकि, बाबुन ने अब तक भाजपा में शामिल होने का कोई औपचारिक एलान नहीं किया है।
(दुर्गा पूजा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, स्वपन बनर्जी)
अब पुलिस के अगले कदम पर नजर
ताजा शिकायत में अभिषेक की सांविधानिक संस्थाओं पर की गई टिप्पणियों को मुद्दा बनाया गया है। अब सबकी नजर पुलिस की कार्रवाई पर रहेगी। यह भी देखना होगा कि पुलिस एफआईआर दर्ज करती है या नहीं।
अभिषेक बनर्जी या ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की ओर से आने वाली प्रतिक्रिया भी इस विवाद को नया मोड़ दे सकती है। इससे परिवार और राजनीति के बीच बढ़ती खींचतान का एक और पहलू सामने आ सकता है।