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पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के छोटे भाई स्वपन बनर्जी ने गुरुवार को पुलिस से संपर्क किया। उन्होंने अपने भतीजे और तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने की मांग की। उन्होंने धमकी देने और रक्तदान शिविर लगाने से रोकने का आरोप लगाया है।