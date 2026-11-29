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नवंबर 2026 का महीना अब अपने अंतिम चरण में है और उत्तर भारत के कई राज्यों में सर्दी का असर तेजी से बढ़ रहा है। सुबह और रात के तापमान में गिरावट के साथ कई इलाकों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के 29 नवंबर के पूर्वानुमान के अनुसार, उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है, जबकि कई राज्यों में सुबह के समय घने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की गई है।



दिल्ली-एनसीआर में नवंबर के अंतिम दिनों में सुबह ठंड और कोहरे का असर बढ़ा है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में सुबह के समय घना कोहरा छाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में भी सुबह दृश्यता कम हो सकती है। इन राज्यों में फिलहाल बारिश की बड़ी संभावना नहीं है और मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।



राजस्थान में इस महीने सर्दी का असर काफी बढ़ा है। विशेष रूप से पूर्वी राजस्थान के सीकर, जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सीकर में 28 नवंबर को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में 28 नवंबर तक शीतलहर की संभावना जताई थी। पश्चिमी राजस्थान में भी रात और सुबह के समय ठंड बढ़ रही है।



हिमाचल प्रदेश में शिमला, मनाली, कुल्लू, कांगड़ा और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम ठंडा बना हुआ है। ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान कम रहने के साथ सुबह कोहरा और ठंडी हवाएं महसूस की जा रही हैं। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, चमोली और पिथौरागढ़ में भी सुबह-शाम ठंड बढ़ रही है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में पहाड़ी क्षेत्रों में सर्दी का प्रभाव अधिक है और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना मौसम प्रणालियों पर निर्भर करेगी। फिलहाल मैदानी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बारिश के संकेत नहीं हैं।



कुल मिलाकर नवंबर 2026 के अंतिम दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में सर्दी का असर बढ़ रहा है। IMD के अनुसार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सुबह का घना कोहरा दिसंबर के शुरुआती दिनों तक जारी रह सकता है। हालांकि, अगले सात दिनों में बड़े पैमाने पर शीतलहर और शीत दिवस की संभावना नहीं जताई गई है। लोगों को सुबह और देर रात यात्रा करते समय सावधानी बरतनी चाहिए तथा वाहन चालकों को कम दृश्यता के दौरान धीमी गति से वाहन चलाना चाहिए।



यह नवंबर के अंतिम दिनों और उपलब्ध IMD पूर्वानुमान पर आधारित जानकारी है, पूरे महीने का दैनिक मौसम रिकॉर्ड नहीं। दिसंबर में मौसम की स्थिति के लिए नए पूर्वानुमान देखना जरूरी होगा।

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