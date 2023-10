{"_id":"651fff754a22855b56056da4","slug":"bawankule-hits-back-at-uddhav-s-criticism-of-maharashtra-govt-on-hospital-deaths-with-body-bag-cut-jibe-2023-10-06","type":"story","status":"publish","title_hn":"Maharashtra: 'कोविड में उद्धव टेंडर बांटने में व्यस्त थे', भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले ने लगाया आरोप","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

सरकारी अस्पतालों में मौतों को लेकर एकनाथ शिंदे सरकार पर शुक्रवार को शिवसेना(यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने तंज कसा। अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने उद्धव ठाकरे पर ही पलटवार किया है। उन्होंने हमला करते हुए कहा कि जब कोविड-19 के दौरान ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीज मर रहे थे, तो उद्धव ठाकरे टेंडर बांटने में व्यस्त थे। यहां तक कि शवों के लिए बैग की खरीद में कटौती करने से भी गुरेज नहीं किया।भाजपा ने COVID-19 महामारी के दौरान उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार पर बढ़ी हुई कीमतों पर बॉडी बैग खरीदने का आरोप लगाया था। कोरोना वायरस महामारी के दौरान बॉडी बैग खरीद में कथित अनियमितताओं को लेकर शिवसेना (यूबीटी) के नेता जांच के दायरे में हैं।शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सरकारी अस्पतालों में कई मरीजों की मौत को लेकर शुक्रवार को शिंदे सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, भ्रष्ट शासन के कारण लोगों की जान जा रही है। साथ ही उन्होंने सरकार पर बिना किसी निविदा प्रक्रिया के दवाएं खरीदने का भी आरोप लगाया। मामले में उद्धव ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की मांग की। उन्होंने कहा, अगर बिना टेंडर के दवा खरीद होने जा रही है, तो आप भ्रष्टाचार के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य सरकार के पास विज्ञापनों के लिए पैसा है। लेकिन लोगों की जान बचाने के लिए कोई पैसा नहीं है।