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इंडिया गठबंधन के मार्च में दिखा बैटमैन का क्रेज: राहुल ने खरगे को पहनाया मास्क, युवा भी बने सुपरहीरो; तस्वीरें

Mon, 12 Oct 2026 09:26 PM IST
शिवम गर्ग न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवम गर्ग Updated Mon, 12 Oct 2026 09:26 PM IST
सार

दिल्ली में इंडिया गठबंधन के सुप्रीम कोर्ट तक मार्च के दौरान युवा बैटमैन के मास्क पहनकर पहुंचे। राहुल गांधी ने एक मास्क लहराया और बाद में मल्लिकार्जुन खरगे को भी पहनाया। देखिए तस्वीरें...

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Batman Masks Draw Attention at Rahul Gandhi INDIA Bloc Protest March in Delhi
इंडिया गठबंधन मार्च में दिखा बैटमैन का क्रेज - फोटो : Amar Ujala Graphics

विस्तार
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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक सोशल मीडिया पोस्ट का असर सोमवार को दिल्ली में इंडिया गठबंधन के सुप्रीम कोर्ट तक विरोध मार्च के दौरान भी देखने को मिला। मार्च में कई युवा बैटमैन के मास्क और पोशाक पहनकर पहुंचे। इस दौरान एक मास्क राहुल गांधी तक भी पहुंचा, जिसे उन्होंने बस के अंदर से उठाकर लहराया। भीड़ ने इस पर जोरदार उत्साह दिखाया। बाद में राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को भी बैटमैन का मास्क पहनाया।

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यह पूरा घटनाक्रम राहुल गांधी की अगस्त में इंस्टाग्राम पर की गई एक टिप्पणी से जुड़ा है। उस समय उन्होंने बैटमैन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में मजाकिया अंदाज में कहा था कि किसी ने उन्हें और बैटमैन को कभी एक ही कमरे में साथ नहीं देखा।
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इंस्टाग्राम के जवाब से शुरू हुई चर्चा
राहुल गांधी ने छात्रों और जेन-जी से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर 'आस्क मी एनीथिंग' सत्र किया था। इस दौरान उनसे पूछा गया कि क्या वह बैटमैन हैं? इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा था "बस इतना कह सकते हैं कि किसी ने मुझे और बैटमैन को कभी एक ही कमरे में साथ नहीं देखा।"  इस टिप्पणी के बाद अगस्त में कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन और दिल्ली के कुछ अन्य इलाकों में राहुल गांधी को 'द रियल लाइफ बैटमैन' बताने वाले पोस्टर भी लगाए गए थे। इन पोस्टरों में राहुल गांधी और बैटमैन की तस्वीरों के साथ 'द साइलेंट गार्जियन' और 'ए वॉचफुल प्रोटेक्टर' जैसे संदेश लिखे थे। ये पोस्टर दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने लगवाए थे।




युवाओं ने लगाए बैटमैन के मास्क
मार्च के दौरान कई युवा बैटमैन के मास्क और पोशाक पहने नजर आए। वे राहुल गांधी का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे थे। राहुल गांधी को मास्क मिलने और उनके उसे लहराने पर भीड़ ने उत्साह जताया। बाराखंभा रोड पर ऊंची इमारतों में स्थित निजी कंपनियों के कर्मचारी भी जुलूस को देखने के लिए बाहर निकले। कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन से मार्च की तस्वीरें और वीडियो बनाए। प्रदर्शन में कई वकील भी शामिल हुए।



दोपहर सवा दो बजे शुरू हुआ मार्च
सोमवार को विपक्षी नेताओं ने दोपहर करीब 2:15 बजे संविधान क्लब से पांच बसों में मार्च शुरू किया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ वामपंथी संगठनों के कार्यकर्ता भी पैदल मार्च में शामिल हुए। करीब शाम चार बजे जुलूस बाराखंभा रोड और कनॉट प्लेस के जंक्शन पर स्थित इंदिरा चौक पहुंचा। इसके बाद राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा बस से उतरे और सुप्रीम कोर्ट की ओर पैदल बढ़ने लगे।

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