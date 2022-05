असम: बुजर्ग महिला की समस्या सुनने के लिए घुटनों पर बैठे सीएम हिमंत बिस्वा सरमा, देखें मुख्यमंत्री का दिल छू लेने वाला अंदाज

असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का आज दिल छू जाने वाला अंदाज देखने को मिला। काजीरंगा में आयोजित एक कार्यक्रम से बाहर निकलने के दौरान सीएम एक बुजुर्ग महिला से मिले। यहां वह 90 वर्षीय महिला की समस्या सुनने के लिए घुटनों पर बैठ गए।

#WATCH | Assam CM Himanta Biswa Sarma assured support to a 90-year-old woman over an issue involving her son. She had come to meet him from Dergaon, earlier today. pic.twitter.com/uWDnA1pCvB