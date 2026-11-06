'अब बातचीत का समय खत्म': अरुणाचल में बांध विरोधी आंदोलनकारी ने ठुकराया सरकार का बातचीत का न्योता; क्या कहा?

अरुणाचल प्रदेश में बांध बनाने का विरोध तेज हो गया है। आंदोलनकारी काटोन मोयोंग ने राज्य सरकार का बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। उन्हें 'अबोर मैन' के नाम से भी जाना जाता है। वह सियांग घाटी में प्रस्तावित 11,200 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब बातचीत का समय निकल चुका है।

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