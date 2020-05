पालघर हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई, एसपी गौरव सिंह को भेजा गया छुट्टी पर

महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं समेत तीन लोगों की हत्या के मामले में जिला के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बताया कि उन्हें अनिवार्य अवकाश पर भेज दिया गया है। अतिरिक्त एसपी पालघर में पुलिस महकमे की जिम्मेदारी संभालेंगे।

Palghar Superintendent of Police Gaurav Singh has been sent on compulsory leave as a disciplinary action in Palghar murder case. Additional SP Palghar will now have the charge as SP Palghar: Anil Deshmukh, Maharashtra Home Minister (file pic) pic.twitter.com/nP95Y5bZIt