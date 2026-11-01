'हमारे एजेंटों को बूथ में घुसने नहीं दिया': जगन मोहन रेड्डी का चुनावी गड़बड़ी का आरोप, धरने पर बैठे

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पूर्व सीएम ने कहा, 'ये सभी पोलिंग एजेंट हैं। इन पोलिंग एजेंटों को मतदान केंद्रों के अंदर बैठना चाहिए, लेकिन उन्हें बूथों में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। टीडीपी के गुंडों ने मतदान केंद्रों और उनके आसपास के पूरे परिसर पर कब्जा कर लिया है। जब मतदान केंद्र पर विपक्षी पार्टी का कोई एजेंट ही मौजूद नहीं होगा, तो उम्मीदवारों की पहचान कौन करेगा? हमने रिटर्निंग ऑफिसर को सभी सबूत सौंप दिए हैं।'जगन मोहन रेड्डी ने कहा, 'वाईएसआरसीपी के पोलिंग एजेंटों की पिटाई की गई है और उन्हें मतदान केंद्रों में प्रवेश करने तक नहीं दिया गया। वोट डालने पहुंचे लोगों की यह हालत है और आप इसे लोकतंत्र कहते हैं! 80 मतदान केंद्रों में से किसी भी बूथ पर हमारे एजेंटों को बैठने तक की अनुमति नहीं दी जा रही है। यही स्थिति फिलहाल कई जिलों में बनी हुई है। एक तरफ आप लोगों को नामांकन दाखिल ही नहीं करने देते और दूसरी तरफ जो थोड़े-बहुत नामांकन दाखिल हुए हैं, उनके साथ चुनाव प्रक्रिया का मजाक बनाया जा रहा है। हम निश्चित रूप से इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।'आंध्र प्रदेश में 92 शहरी निकाय के चुनावों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी है। 13 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और 79 म्युनिसिपैलिटी और नगर पंचायतों के 11,378 पोलिंग सेंटर्स पर मतदान प्रक्रिया रविवार सुबह 7 बजे शुरू हुई, जो शाम 5 बजे खत्म होगी। मेयर, चेयरपर्सन और वार्ड लेवल के पदों के लिए चुनाव लड़ रहे 10,262 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 99.35 लाख वोटर करेंगे। 17 नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के चेयरपर्सन पदों के लिए चुनाव बिना किसी विरोध के हुए। आठ नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में चेयरपर्सन और वार्ड मेंबर दोनों बिना किसी विरोध के चुने गए।