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आईएमडी के मुताबिक, बुधवार को दोपहर ढाई बजे तूफान इसी क्षेत्र में केंद्रित था। यह 13.3 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 85.3 डिग्री पूर्वी देशांतर पर था।



किन शहरों से कितनी दूर है तूफान? आंध्र प्रदेश के नरसापुर से करीब 520 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में।

तमिलनाडु के चेन्नई से करीब 560 किलोमीटर पूर्व में।

आंध्र प्रदेश के कलिंगपट्टनम से करीब 570 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण-पूर्व में।

ओडिशा के गोपालपुर से करीब 660 किलोमीटर दक्षिण में।

ओडिशा के पुरी से करीब 720 किलोमीटर दक्षिण में।

कब और कहां तट से टकराएगा चक्रवात?

मौसम विभाग के मुताबिक, तूफान उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता रहेगा। इसके 20 नवंबर 2026 को दोपहर तक तट से टकराने की आशंका है। यह उत्तरी आंध्र प्रदेश, यानम और दक्षिणी ओडिशा के तट को पार कर सकता है। इसके नरसापुर और पुरी के बीच तट से टकराने का अनुमान है। विज्ञापन



ओडिशा के छह जिलों में स्कूल-आंगनबाड़ी केंद्र बंद

ओडिशा सरकार ने बुधवार को छह जिलों में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने का आदेश दिया। यह आदेश 19 से 21 नवंबर तक लागू रहेगा। इसमें सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूल शामिल हैं। चक्रवात अकवान को देखते हुए एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया है। यह आदेश बुधवार शाम ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त कार्यालय ने जारी किया। विज्ञापन विज्ञापन



किन छह जिलों में स्कूल रहेंगे बंद?

आदेश के मुताबिक, गंजाम, गजपति, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपड़ा और कंधमाल जिले में स्कूल बंद रहेंगे। इन जिलों के सभी शिक्षण संस्थान और आंगनबाड़ी केंद्र तीन दिन तक नहीं खुलेंगे। सरकार ने छह जिलों के कलेक्टर्स को स्थानीय हालात का आकलन करने का निर्देश दिया है। जरूरत पड़ने पर छुट्टियों के दौरान आगे के कदम उठाने को भी कहा गया है।



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बाकी जिलों के कलेक्टर्स को भी स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें स्थानीय हालात के अनुसार स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद करने पर फैसला लेना होगा।



कितनी तेज चलेंगी हवाएं?

तट से टकराते समय यह गंभीर चक्रवाती तूफान बना रह सकता है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। हवा के तेज झोंकों की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।



ओडिशा-आंध्र तट से टकराएगा चक्रवात अकवान?

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक, चक्रवात अकवान बुधवार सुबह बंगाल की खाड़ी के ऊपर गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया। यह उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा था। बुधवार को यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से के पश्चिम-मध्य और उससे सटे मध्य क्षेत्र में केंद्रित था।



आईएमडी ने अनुमान जताया है कि चक्रवात 20 नवंबर को दोपहर तक उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के तट से टकराएगा। यह नरसापुर और पुरी के बीच तट पार कर सकता है। इस दौरान 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है। हवा के झोंकों की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।



किन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी?

मौसम विभाग ने तूफान के तट की ओर बढ़ने के साथ ओडिशा के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। दक्षिण ओडिशा में 19 नवंबर को सबसे ज्यादा बारिश होने का अनुमान है। गंजाम, गजपति, खुर्दा और पुरी समेत कुछ जगहों पर बेहद भारी बारिश हो सकती है।



आईएमडी ने मछुआरों को चक्रवात की चेतावनी के दौरान समुद्र में न जाने की सलाह दी है। प्रभावित जिलों में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद करने का आदेश एहतियात के तौर पर दिया गया है। इसका मकसद छात्रों और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।



नवीन पटनायक ने क्या कहा?

ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक वीडियो संदेश में कहा कि राज्य में एक और चक्रवात आने की आशंका को लेकर वे बेहद चिंतित हैं। खासकर दक्षिणी और तटीय जिलों को लेकर उनकी चिंता ज्यादा है।



उन्होंने कहा, ओडिशा के तट पर एक और चक्रवात के आने की आशंका को लेकर मैं बेहद चिंतित हूं। चेतावनियों से पता चलता है कि यह चक्रवात खासतौर पर दक्षिणी और तटीय जिलों को प्रभावित कर सकता है।



पटनायक ने पिछले महीने आए चक्रवात अर्नब और उसके बाद आई बाढ़ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गंजाम, गजपति और कंधमाल जैसे जिलों को भारी नुकसान हुआ था। इन इलाकों के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इससे बड़े स्तर पर लोगों में परेशानी और चिंता पैदा हुई थी।



पटनायक ने कहा, मैं आप सभी से अपील करता हूं कि सतर्क रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें। कृपया प्रशासन का सहयोग करें। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहा हूं और आगे भी ऐसा करता रहूंगा। आईएमडी के मुताबिक, बुधवार को दोपहर ढाई बजे तूफान इसी क्षेत्र में केंद्रित था। यह 13.3 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 85.3 डिग्री पूर्वी देशांतर पर था।मौसम विभाग के मुताबिक, तूफान उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता रहेगा। इसके 20 नवंबर 2026 को दोपहर तक तट से टकराने की आशंका है। यह उत्तरी आंध्र प्रदेश, यानम और दक्षिणी ओडिशा के तट को पार कर सकता है। इसके नरसापुर और पुरी के बीच तट से टकराने का अनुमान है।ओडिशा सरकार ने बुधवार को छह जिलों में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने का आदेश दिया। यह आदेश 19 से 21 नवंबर तक लागू रहेगा। इसमें सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूल शामिल हैं। चक्रवात अकवान को देखते हुए एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया है। यह आदेश बुधवार शाम ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त कार्यालय ने जारी किया।आदेश के मुताबिक, गंजाम, गजपति, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपड़ा और कंधमाल जिले में स्कूल बंद रहेंगे। इन जिलों के सभी शिक्षण संस्थान और आंगनबाड़ी केंद्र तीन दिन तक नहीं खुलेंगे। सरकार ने छह जिलों के कलेक्टर्स को स्थानीय हालात का आकलन करने का निर्देश दिया है। जरूरत पड़ने पर छुट्टियों के दौरान आगे के कदम उठाने को भी कहा गया है।ये भी पढ़ें: सोनिया की किताब पर संग्राम: बालासाहेब की तस्वीर पर घिरीं शाइना; शिंदे बोले- अय्यर का चेहरा था; विवाद क्यों? बाकी जिलों के कलेक्टर्स को भी स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें स्थानीय हालात के अनुसार स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद करने पर फैसला लेना होगा।तट से टकराते समय यह गंभीर चक्रवाती तूफान बना रह सकता है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। हवा के तेज झोंकों की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक, चक्रवात अकवान बुधवार सुबह बंगाल की खाड़ी के ऊपर गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया। यह उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा था। बुधवार को यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से के पश्चिम-मध्य और उससे सटे मध्य क्षेत्र में केंद्रित था।आईएमडी ने अनुमान जताया है कि चक्रवात 20 नवंबर को दोपहर तक उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के तट से टकराएगा। यह नरसापुर और पुरी के बीच तट पार कर सकता है। इस दौरान 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है। हवा के झोंकों की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।मौसम विभाग ने तूफान के तट की ओर बढ़ने के साथ ओडिशा के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। दक्षिण ओडिशा में 19 नवंबर को सबसे ज्यादा बारिश होने का अनुमान है। गंजाम, गजपति, खुर्दा और पुरी समेत कुछ जगहों पर बेहद भारी बारिश हो सकती है।आईएमडी ने मछुआरों को चक्रवात की चेतावनी के दौरान समुद्र में न जाने की सलाह दी है। प्रभावित जिलों में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद करने का आदेश एहतियात के तौर पर दिया गया है। इसका मकसद छात्रों और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक वीडियो संदेश में कहा कि राज्य में एक और चक्रवात आने की आशंका को लेकर वे बेहद चिंतित हैं। खासकर दक्षिणी और तटीय जिलों को लेकर उनकी चिंता ज्यादा है।उन्होंने कहा, ओडिशा के तट पर एक और चक्रवात के आने की आशंका को लेकर मैं बेहद चिंतित हूं। चेतावनियों से पता चलता है कि यह चक्रवात खासतौर पर दक्षिणी और तटीय जिलों को प्रभावित कर सकता है।पटनायक ने पिछले महीने आए चक्रवात अर्नब और उसके बाद आई बाढ़ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गंजाम, गजपति और कंधमाल जैसे जिलों को भारी नुकसान हुआ था। इन इलाकों के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इससे बड़े स्तर पर लोगों में परेशानी और चिंता पैदा हुई थी।पटनायक ने कहा, मैं आप सभी से अपील करता हूं कि सतर्क रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें। कृपया प्रशासन का सहयोग करें। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहा हूं और आगे भी ऐसा करता रहूंगा।

बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य और उससे सटे दक्षिणी मध्य हिस्से में गंभीर चक्रवाती तूफान अकवान बना हुआ है। पिछले छह घंटे में यह उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ा है। इसकी रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने यह जानकारी दी।