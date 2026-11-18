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जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ एक लंबे समय से चल रहे वैवाहिक विवाद और बच्चों की कस्टडी से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी। दिल्ली में रहने वाले पिता ने आरोप लगाया था कि उनकी अलग रह रही पत्नी ने अदालत के आदेश के बावजूद बच्चों को सिंगापुर भेज दिया। इससे उनके मुलाकात के अधिकार प्रभावित हुए।सुनवाई के दौरान अदालत ने पिता और मां से बातचीत की। उनका बेटा भी सिंगापुर से ऑनलाइन सुनवाई में जुड़ा था। पीठ ने पिता को सुझाव दिया कि वह समय-समय पर सिंगापुर जाकर बेटे से मिलें। साथ ही अपनी बेटी को भी एक सप्ताह के लिए अपने पास बुलाएं, ताकि बच्चों के साथ उनका रिश्ता बेहतर हो सके।पिता ने अदालत के सुझाव पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि यह अच्छा होगा अगर उनका बेटा स्कूल की छुट्टियों में दिल्ली भी आ सके। इस पर जस्टिस पारदीवाला ने मुस्कुराते हुए कहा, 'इसका कोई रास्ता निकालिए। लेकिन पहले दिल्ली का एक्यूआई थोड़ा नीचे आने दीजिए। क्योंकि सिंगापुर बहुत साफ है।'सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने भी हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि प्रदूषण से बचने के लिए सभी को सिंगापुर चले जाना चाहिए। इस पर जस्टिस पारदीवाला ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, 'अगले जन्म में। अपने अगले जन्म में।' उनकी इस टिप्पणी से अदालत में मौजूद लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ गई।दिल्ली की वायु गुणवत्ता पिछले कुछ दिनों से 'बहुत खराब' और 'गंभीर' श्रेणी में बनी हुई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य पीठ ने दिवाली के दौरान दिल्ली-एनसीआर में 7 और 8 नवंबर को ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी थी। बुधवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस पारदीवाला की टिप्पणी इसी प्रदूषण की स्थिति के संदर्भ में आई।