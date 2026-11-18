'एक्यूआई सुधरे, तभी बेटे को बुलाएं': दिल्ली के प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की चुटकी; कहा- बहुत साफ है सिंगापुर
एएनआई, मुंबई। Published by: राकेश कुमार Updated Wed, 18 Nov 2026 09:23 PM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी की। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने एक पिता को सलाह दी कि वह सिंगापुर में रह रहे अपने बेटे को तब तक दिल्ली न बुलाएं, जब तक यहां का एक्यूआई बेहतर नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि सिंगापुर बहुत साफ है। इस दौरान अदालत में मौजूद लोगों के बीच हल्की हंसी भी गूंजी।
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विस्तार
दिल्ली में वायु प्रदूषण का असर अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान भी चर्चा का विषय बन गया। बुधवार को शीर्ष अदालत में एक पिता और उसके बच्चों के बीच मुलाकात से जुड़े मामले की सुनवाई हो रही थी। इस दौरान जस्टिस जेबी पारदीवाला ने दिल्ली की खराब हवा पर हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी की। उन्होंने पिता को सलाह दी कि जब तक दिल्ली की हवा में सुधार नहीं होता, तब तक वह अपने बेटे को सिंगापुर से यहां न बुलाएं।
बेटे से मिलने के लिए सिंगापुर जाने की सलाह
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ एक लंबे समय से चल रहे वैवाहिक विवाद और बच्चों की कस्टडी से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी। दिल्ली में रहने वाले पिता ने आरोप लगाया था कि उनकी अलग रह रही पत्नी ने अदालत के आदेश के बावजूद बच्चों को सिंगापुर भेज दिया। इससे उनके मुलाकात के अधिकार प्रभावित हुए।
सुनवाई के दौरान अदालत ने पिता और मां से बातचीत की। उनका बेटा भी सिंगापुर से ऑनलाइन सुनवाई में जुड़ा था। पीठ ने पिता को सुझाव दिया कि वह समय-समय पर सिंगापुर जाकर बेटे से मिलें। साथ ही अपनी बेटी को भी एक सप्ताह के लिए अपने पास बुलाएं, ताकि बच्चों के साथ उनका रिश्ता बेहतर हो सके।
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'सिंगापुर बहुत साफ है'
पिता ने अदालत के सुझाव पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि यह अच्छा होगा अगर उनका बेटा स्कूल की छुट्टियों में दिल्ली भी आ सके। इस पर जस्टिस पारदीवाला ने मुस्कुराते हुए कहा, 'इसका कोई रास्ता निकालिए। लेकिन पहले दिल्ली का एक्यूआई थोड़ा नीचे आने दीजिए। क्योंकि सिंगापुर बहुत साफ है।'
यह भी पढ़ें: कावेरी के पानी पर टकराव बढ़ा: तमिलनाडु ने कर्नाटक की मेकेदातु परियोजना पर जताया विरोध; केंद्र से क्या मांग की?
अगले जन्म में सिंगापुर जाने की बात पर हंसी
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने भी हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि प्रदूषण से बचने के लिए सभी को सिंगापुर चले जाना चाहिए। इस पर जस्टिस पारदीवाला ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, 'अगले जन्म में। अपने अगले जन्म में।' उनकी इस टिप्पणी से अदालत में मौजूद लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ गई।
दिल्ली में खराब श्रेणी में हवा
दिल्ली की वायु गुणवत्ता पिछले कुछ दिनों से 'बहुत खराब' और 'गंभीर' श्रेणी में बनी हुई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य पीठ ने दिवाली के दौरान दिल्ली-एनसीआर में 7 और 8 नवंबर को ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी थी। बुधवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस पारदीवाला की टिप्पणी इसी प्रदूषण की स्थिति के संदर्भ में आई।
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बेटे से मिलने के लिए सिंगापुर जाने की सलाह
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ एक लंबे समय से चल रहे वैवाहिक विवाद और बच्चों की कस्टडी से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी। दिल्ली में रहने वाले पिता ने आरोप लगाया था कि उनकी अलग रह रही पत्नी ने अदालत के आदेश के बावजूद बच्चों को सिंगापुर भेज दिया। इससे उनके मुलाकात के अधिकार प्रभावित हुए।
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सुनवाई के दौरान अदालत ने पिता और मां से बातचीत की। उनका बेटा भी सिंगापुर से ऑनलाइन सुनवाई में जुड़ा था। पीठ ने पिता को सुझाव दिया कि वह समय-समय पर सिंगापुर जाकर बेटे से मिलें। साथ ही अपनी बेटी को भी एक सप्ताह के लिए अपने पास बुलाएं, ताकि बच्चों के साथ उनका रिश्ता बेहतर हो सके।
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'सिंगापुर बहुत साफ है'
पिता ने अदालत के सुझाव पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि यह अच्छा होगा अगर उनका बेटा स्कूल की छुट्टियों में दिल्ली भी आ सके। इस पर जस्टिस पारदीवाला ने मुस्कुराते हुए कहा, 'इसका कोई रास्ता निकालिए। लेकिन पहले दिल्ली का एक्यूआई थोड़ा नीचे आने दीजिए। क्योंकि सिंगापुर बहुत साफ है।'
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अगले जन्म में सिंगापुर जाने की बात पर हंसी
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने भी हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि प्रदूषण से बचने के लिए सभी को सिंगापुर चले जाना चाहिए। इस पर जस्टिस पारदीवाला ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, 'अगले जन्म में। अपने अगले जन्म में।' उनकी इस टिप्पणी से अदालत में मौजूद लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ गई।
दिल्ली में खराब श्रेणी में हवा
दिल्ली की वायु गुणवत्ता पिछले कुछ दिनों से 'बहुत खराब' और 'गंभीर' श्रेणी में बनी हुई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य पीठ ने दिवाली के दौरान दिल्ली-एनसीआर में 7 और 8 नवंबर को ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी थी। बुधवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस पारदीवाला की टिप्पणी इसी प्रदूषण की स्थिति के संदर्भ में आई।