विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

उन्होंने समझाया कि देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा एक-दूसरे से जुड़ी हैं। कारोबार के लिए बेहतर कनेक्टिविटी चाहिए। उद्योगों को सुरक्षित और स्थिर माहौल चाहिए। ऊर्जा सुरक्षा के लिए संसाधनों तक भरोसेमंद पहुंच जरूरी है। निवेश तभी बढ़ेगा, जब कारोबारियों को सुरक्षा और स्थिरता का भरोसा होगा।जनरल सुब्रमणि ने कहा कि भारत अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी दूसरे देशों पर नहीं छोड़ सकता। देश की सुरक्षा की बुनियाद हमेशा दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकती। इसके लिए भारत को अपनी क्षमता बढ़ानी होगी। उन्होंने आत्मनिर्भरता को सिर्फ नारा नहीं, बल्कि जरूरत बताया।उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता का मतलब है कि भारत अपने फैसले खुद ले सके, जरूरत पड़ने पर कार्रवाई कर सके और मुश्किल हालात का सामना कर सके। इसके लिए मजबूत औद्योगिक व्यवस्था बनानी होगी। इसमें रक्षा क्षेत्र और सेना के बीच करीबी तालमेल भी जरूरी है।सीडीएस ने कहा कि अब रक्षा खरीद और उत्पादन के बीच केवल खरीदार और विक्रेता जैसा रिश्ता नहीं रहना चाहिए। उद्योगों और सेना को मिलकर नई तकनीक और क्षमताएं विकसित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में सेना और उद्योगों को मिलकर नई तकनीक तैयार करनी चाहिए, जिससे देश की जरूरतों के मुताबिक समाधान विकसित हो सकें। उद्योगों को केवल सेना के ऑर्डर का इंतजार नहीं करना चाहिए। भविष्य की जरूरतों को समझकर पहले से उत्पादन क्षमता तैयार करनी होगी। इसके अलावा रक्षा उत्पादन को तकनीकी साझेदारी और रणनीतिक तैयारी से जोड़ना होगा, जिससे देश की सुरक्षा जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भरता कम हो।जनरल सुब्रमणि ने भारत के उद्योग जगत के इतिहास से वालचंद हीराचंद का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि 1940 में भारत के पास विमान और जहाज बनाने की क्षमता नहीं थी। इसके बावजूद वालचंद हीराचंद ने दो बड़े कदम उठाए। उन्होंने बंगलूरू में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट की स्थापना की और विशाखापत्तनम में शिपयार्ड बनाना शुरू किया। ये दोनों पहल आगे चलकर भारत के रक्षा औद्योगिक ढांचे के अहम आधार बने।सीडीएस ने यह भी कहा कि किसी देश की क्षमता हमेशा अनुकूल हालात का इंतजार करके नहीं बनाई जा सकती। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर पहले से तैयारी करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि फिक्की का इतिहास भी भारत की औद्योगिक और रक्षा यात्रा से जुड़ा रहा है। आर्थिक ताकत और राष्ट्रीय सुरक्षा अलग-अलग नहीं, बल्कि एक-दूसरे को मजबूत करती हैं।जनरल सुब्रमणि ने कहा कि युद्ध का मूल स्वरूप नहीं बदलता। युद्ध दो देशों के बीच अपने राजनीतिक उद्देश्यों को हासिल करने के लिए होने वाला हिंसक टकराव है। हालांकि, तकनीक बदलने से युद्ध लड़ने का तरीका बदल रहा है। इसलिए सेना को केवल हथियारों और प्लेटफॉर्म पर निर्भर रहने के बजाय पूरे सिस्टम के आधार पर तैयारी करनी होगी।उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में सिर्फ बेहतर तकनीक होना काफी नहीं है। तेजी से सही फैसला लेना भी उतना ही अहम है। इसके लिए उन्होंने OODA लूप का जिक्र किया। इसका मतलब है- स्थिति को देखना, समझना, फैसला लेना और कार्रवाई करना। उन्होंने कहा कि एआई के दौर में डेटा को तेजी से समझकर सही समय पर कार्रवाई करने की क्षमता निर्णायक साबित हो सकती है।इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध के पहले दिन 1,000 ठिकानों पर हमला किया था। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई हाथ से की जा सकती थी? अगर ऐसा किया जाता तो इसमें कई साल लग सकते थे।