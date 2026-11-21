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अरुणाचल प्रदेश के बांदरदेवा में 'प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर्स' पुरस्कार समारोह में बोलते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कश्मीर पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आखिरी ज्ञात आतंकवादी को मार गिराया है। उन्होंने कहा, 'कश्मीर के पुलवामा में, कश्मीर पुलिस ने एक मुठभेड़ में लश्कर से जुड़े आखिरी सक्रिय कश्मीरी आतंकवादी को मार गिराया। इसके साथ ही, मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं कि कश्मीर घाटी में अब एक भी स्थानीय आतंकवादी नहीं बचा है। जो भी बचे हैं, वे सभी विदेशी आतंकवादी हैं।'केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहा, 'मैं इस देश के लोगों को 1990 के दशक में कश्मीर घाटी के हालात की याद दिलाना चाहता हूं, जब कई लोग यह सवाल उठाते थे कि हम कब तक कश्मीर पर अपना नियंत्रण बनाए रख पाएंगे। आतंकवाद अपने चरम पर था; मुख्यमंत्री खुद इंग्लैंड चले गए थे। फिर भी, हमारे सुरक्षा बलों की वीरता ही थी जिसने कश्मीर को देश के साथ एकजुट बनाए रखा।'कश्मीर घाटी की मौजूदा सुरक्षा स्थिति की तुलना 1990 के दशक की उथल-पुथल से करते हुए, शाह ने आगे कहा कि 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने से कश्मीरी युवाओं के बीच अलगाववादी सोच खत्म हो गई है।'प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर' पुरस्कार समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'आज का 'प्रेसिडेंट्स कलर' प्रदान करने का समारोह न केवल अरुणाचल पुलिस के लिए, बल्कि पूरे अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। किसी भी राज्य के इतिहास में ऐसा महत्वपूर्ण अवसर केवल एक बार ही आता है। 'उगते सूरज की भूमि' (लैंड ऑफ द राइजिंग सन) में स्थित दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर, प्रकृति की गोद में और एक अत्यंत रणनीतिक स्थान पर बसा अरुणाचल प्रदेश एक विशिष्ट स्थान रखता है। यहां की सुरक्षा, शांति, समृद्धि और विकास पूरे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।'इसके साथ ही उन्होंने कहा, 'यहां 1,863 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। जिसमें चीन के साथ 1,126 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 520 किलोमीटर और भूटान के साथ 217 किलोमीटर की सीमा शामिल है। इस अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई को देखते हुए, अरुणाचल प्रदेश की सुरक्षा और शांति न केवल राज्य के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, यह राज्य एक ऐसे क्षेत्र के मुहाने पर स्थित है जिसे 'डेथ ट्रायंगल' (मृत्यु त्रिकोण) कहा जा सकता है। चूंकि इस 'डेथ ट्रायंगल' से नशीले पदार्थ और अवैध ड्रग्स देश के बाकी हिस्सों में तस्करी करके भेजे जाते हैं, इसलिए इस 'नार्को-ट्रेड' (नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार) को रोकने में अरुणाचल प्रदेश एक अहम भूमिका निभाता है।'केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी के लोगों को भरोसा दिलाया कि प्रस्तावित 11,200 मेगावाट की सियांग अपर मल्टीपर्पज परियोजना (एसयूएमपी) को लेकर उनकी चिंताओं का समाधान बातचीत के जरिए किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि परियोजना को आगे बढ़ाते समय क्षेत्र की संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।