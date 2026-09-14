गोवा नाइटक्लब अग्निकांड: तीनों मुख्य आरोपियों ने किया सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उठाया कदम

गोवा के चर्चित बिर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब अग्निकांड मामले में तीनों मुख्य आरोपियों ने सोमवार को मापुसा की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जमानत रद्द किए जाने को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाएं खारिज किए जाने के करीब दो सप्ताह बाद नाइटक्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा तथा उनके कारोबारी साझेदार अजय गुप्ता ने मापुसा की अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया। सर्वोच्च न्यायालय ने तीनों को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था।

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