अगस्ता वैस्टलैंड केस: कोर्ट ने कारोबारी रतुल पुरी की गिरफ्तारी पर गुरुवार तक रोक लगाई

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कारोबारी रतुल पुरी की गिरफ्तारी पर गुरुवार तक रोक लगा दी है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत को बताया था कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर घोटाले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल से छह करोड़ रुपये मिले हैं।

#AgustaWestland case: Delhi's Rouse Avenue Court extends the interim protection from arrest of businessman Ratul Puri till tomorrow. pic.twitter.com/huwGWZ9Pgf