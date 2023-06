गुजरात में बारिश बनी आफत: अंडरपास पार करने के दौरान डूबी कार, कड़ी मशक्कत कर निकाला बाहर

देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है। भारी बारिश के चलते हिमाचल, मध्यप्रदेश, गुजरात में बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए हैं। गुजरात के नवसारी में एक कार हादसे का शिकार होते बाल-बाल बच गई। दरअसल, कार अंडरपास को पार करने की कोशिश के दौरान डूब गई थी।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि नवसारी के मंदिर गाम में स्थित एक अंडरपास में पानी भरा हुआ था। तभी एक कार अंडरपास को पार करने की कोशिश करने लगी, लेकिन निकलने की बजाय यह डूब गई। आसपास के लोगों ने देखा तो अग्निशमन विभाग को जानकारी दी।

#WATCH | Gujarat | A car that was trying to cross an underpass in Mandir Gam, Navsari was stuck and submerged in flood. The car and its four occupants were extricated with the help of the Fire Department and locals. pic.twitter.com/fSJlAIIFAq