ग्वालियर के जनकगंज इलाके में शनिवार रात एक इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी के तीन मंजिला मकान में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। रात करीब 11 बजे मकान से उठती आग की लपटें देखकर आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। घनी आबादी के बीच आग फैलने की आशंका को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने तत्काल मोर्चा संभाला। एहतियात के तौर पर आसपास के करीब 25 मकान खाली कराए गए और 100 से 150 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।



जानकारी के मुताबिक, आग इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी धर्मेंद्र जैन के मकान में लगी थी। घटना के समय धर्मेंद्र जैन अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ मंदिर दर्शन के लिए गए हुए थे। घर में बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सामान रखा हुआ था, जिसके चलते आग से भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। आग लगे मकान के पास ही नितिन का घर है, जहां लोअर और टी-शर्ट बनाने की फैक्ट्री संचालित होती है। आसपास मकानों की घनी आबादी होने के कारण आग दूसरी इमारतों तक पहुंचने का खतरा बढ़ गया था। इसी को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल आसपास के घरों को खाली कराने का फैसला लिया।



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धर्मेंद्र जैन की बहन सविता जैन ने बताया कि उनकी भाभी का फोन आया था। उन्होंने घर में आग लगने की सूचना दी। उस समय भाई, भाभी और दोनों बच्चे मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। सूचना मिलते ही पूरा परिवार रास्ते से वापस लौट आया। धर्मेंद्र जैन अपने परिवार के साथ इसी मकान में रहते हैं, जबकि उनके माता-पिता दानोली में रहते हैं। दमकल विभाग के मुताबिक, सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं, लेकिन तब तक आग मकान की ऊपरी मंजिल तक फैल चुकी थी। आग बुझाने के लिए नगर निगम की 24 दमकल गाड़ियों के साथ एयरफोर्स की एक दमकल गाड़ी भी लगाई गई। करीब पांच घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद रात 2 बजे आग पर काबू पाया जा सका।



इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक बड़ा खतरा भी सामने आया। दमकलकर्मियों को मकान के अंदर LPG का एक पूरी तरह भरा हुआ सिलिंडर मिला। आग की लपटें अगर सिलेंडर तक पहुंच जातीं तो बड़ा विस्फोट हो सकता था और आसपास के मकानों को भी भारी नुकसान पहुंच सकता था। हालांकि, दमकलकर्मियों की सतर्कता से इस संभावित खतरे को टाल दिया गया।फिलहाल आग लगने के कारणों और मकान में हुए वास्तविक नुकसान का आकलन किया जाना बाकी है। राहत की बात यह रही कि समय रहते आसपास के लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और एक बड़े हादसे को टालने में सफलता मिली।