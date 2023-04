Video: बोनट पर टंगा रहा ट्रैफिक पुलिसकर्मी, गांजे के नशे में चूर ड्राइवर ने 12KM तक दौड़ाई कार

एक बार फिर नशे में चूर होकर कार चलाने का मामला सामने आया है। 22 वर्षीय युवक गांजे के नशे में ट्रैफिक पुलिस के एक सिपाही को करीब 12 किलोमीटर तक घसीटता रहा। हालांकि गनीमत रही कि सिपाही को किसी तरह की कोई चोट नहीं लगी। बता दें, घटना महाराष्ट्र के नवी मुंबई की बताई जा रही है।

सीसीटीवी फुटेज आई सामने

असल में, 22 वर्षीय आदित्य बेमड़े सिग्नल तोड़कर जा रहा था। जब सिपाही ने रोकने की कोशिश की तो वह नहीं रुका। इससे सिपाही कार की बोनट पर जा गिरा। घटना बीते शनिवार की है। सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि सिपाही कैसे खुद को बचाए हुए है।

#Corruption n #Leniency towards small offences is the reason for such incidents, nobody fears breaking traffic rule #MumbaiTraffic



“Traffic cop dragged 20km on car bonnet in Navi Mumbai” - TOI MUMBAI



आरोपी गिरफ्तार “Traffic cop dragged 20km on car bonnet in Navi Mumbai” - TOI MUMBAI pic.twitter.com/3pmeHq9G3M https://t.co/Gsb9FdjTs5 — Jitu 🧢 (@jituk9) April 16, 2023 मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कार चालक नेरूल निवासी आदित्य बेमड़े (23) को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि वह गांजे के नशे में गाड़ी चला रहा था। 37 वर्षीय सिद्धेश्वर माली कार के अगले हिस्से पर बुरी तरह से फंसे रहने के बाद बाल-बाल बच गए। यह घटना पाम बीच रोड पर कई जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है।



स्कूटी में टक्कर मारकर भाग रहा था सिपाही सिद्धेश्वर माली ब्लू डायमंड जंक्शन पर रेड सिग्नल तोड़कर और एक स्कूटर में टक्कर मारकर जा रहे कार चालक को रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक ने गति बढ़ा दी। इससे पहले कि सिपाही कार के रास्ते से हट पाता, वह बोनट पर जा गिरा। फिर भी कार चालक नहीं रुका और कार पाम बीच रोड की ओर बाईं ओर मुड़ा ली। इस दौरान उसने कई बार सिपाही को बोनट से गिराने की कोशिश की। तब तक पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिल चुकी थी कि एक पुलिसकर्मी को कार के बोनट पर घसीटा जा रहा है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि उसने गांजे का सेवन किया था या नहीं। विज्ञापन

